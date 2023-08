L’Etat islamique revendique l’attentat-suicide au Pakistan, soulignant une double menace pour la sécurité

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsqu’un attentat-suicide a secoué un rassemblement politique dans le nord-ouest du Pakistan ce week-end, les soupçons se sont immédiatement portés sur le groupe taliban pakistanais, dont l’empreinte croissante et les attaques croissantes ont alarmé les responsables de la sécurité dans le pays. Mais lundi, c’est le plus petit groupe de l’État islamique connu sous le nom d’État islamique dans la province de Khorasan, ou ISKP, qui a revendiqué la responsabilité de l’attaque, qui a tué au moins 46 personnes lors d’une convention politique dans la province septentrionale de Khyber Pakhtunkhwa. L’attaque a souligné les défis de sécurité rivaux auxquels le Pakistan est confronté et les craintes que les deux groupes militants rivaux ne soient engagés dans un cycle de violence alors qu’ils se disputent l’attention et les partisans.

On craint de plus en plus que « la menace terroriste du Pakistan soit passée inaperçue et qu’elle n’ait pas été priorisée par le gouvernement », a déclaré Michael Kugelman, directeur du South Asia Institute au Wilson Center.

« Pour les décideurs politiques pakistanais, la réalité qui donne à réfléchir est qu’ils sont confrontés non seulement à une menace terroriste qui s’intensifie », mais aussi à une menace « multiforme », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le Pakistan doit trouver non seulement « comment repousser » le Tehrik-e-Taliban Pakistan, ou TTP – un groupe militant qui soutient les talibans dans l’Afghanistan voisin mais opère séparément – ​​mais aussi comment faire face à la menace croissante posée par ISKP.

Au moins 40 morts dans une explosion lors d’une convention politique au Pakistan

Alors que les responsables pakistanais disent qu’ils enquêtent toujours sur qui était derrière l’explosion de dimanche, les analystes ont déclaré que la cible de l’attaque – le parti pakistanais Jamiat Ulema-e-Islam, ou JUI, qui est lié aux talibans afghans – fait du groupe État islamique le plus auteur probable.

En Afghanistan, les dirigeants talibans ont récemment annoncé des raids contre des cachettes présumées de l’État islamique et, en avril, des responsables américains ont déclaré que les talibans avaient coordonné le meurtre du cerveau présumé de l’ISKP derrière un attentat suicide lors du retrait américain d’Afghanistan en 2021. Mais les États-Unis les conclusions du renseignement divulguées sur la plate-forme de messagerie Discord et obtenues par le Washington Post plus tôt cette année suggèrent que l’Afghanistan est devenu un site de coordination important pour l’État islamique depuis le retrait américain.

Après le retrait, l’ISKP a peut-être obtenu des armes abandonnées par les militaires occidentaux. Le groupe pourrait également avoir été indirectement galvanisé par les raids des talibans sur leurs repaires afghans et la concurrence croissante avec le TTP au Pakistan, ont déclaré des analystes.

Le cerveau du massacre de l’aéroport de Kaboul tué par les talibans, selon les États-Unis

Le groupe État islamique est « miné par le gouvernement taliban, mais en même temps, il y a une concurrence supplémentaire », a déclaré Asfandyar Mir, chercheur pakistanais à l’US Institute of Peace, avertissant que « l’optimisme quant à la perte de vitesse de l’EI est FAUX. »

Les médias régionaux de l’État islamique affirment désormais régulièrement que leur groupe est le vrai visage du militantisme islamiste, affirmant que les talibans ont trahi leurs partisans en concluant des accords avec les États-Unis dans la perspective du retrait américain d’Afghanistan.

L’État islamique s’est jusqu’à présent principalement concentré sur la frappe de cibles talibanes en Afghanistan, y compris le ministère des Affaires étrangères dirigé par les talibans à Kaboul. Mais l’ISKP vise de plus en plus les alliés et partisans des talibans à l’étranger, notamment le parti JUI et les talibans pakistanais.

Au cours de la dernière décennie, une dure répression militaire a mis en déroute les combattants des talibans pakistanais et anéanti leur influence. Mais la prise de contrôle des talibans dans l’Afghanistan voisin a donné un coup de pouce au mouvement pakistanais, fournissant un soutien politique et – selon des responsables à Islamabad – un refuge sûr crucial.

Après l’échec des pourparlers de paix entre le gouvernement pakistanais et les talibans pakistanais en novembre, le groupe militant a fait des percées substantielles dans les zones tribales pakistanaises cette année en suivant le modèle des talibans afghans, qui ont nommé des gouverneurs fantômes et produit du matériel de propagande de haute qualité avant le 2021 reprendre.

Les talibans pakistanais ont juré de s’abstenir d’attaquer des civils, arguant qu’ils sont en guerre avec le gouvernement pakistanais et non avec son peuple, mais le petit groupe État islamique n’a pas montré une telle réticence. L’attentat à la bombe de dimanche visant le parti JUI, un parti politique et religieux de droite dirigé par le religieux extrémiste Maulana Fazlur Rehman, est survenu après que le groupe État islamique ait déjà tué plusieurs religieux associés au JUI, a déclaré Ashraf Ali, un analyste de la sécurité pakistanais.

Mais l’ampleur et le moment de l’explosion de dimanche ont choqué l’establishment pakistanais. La coalition au pouvoir au Pakistan a récemment accepté de dissoudre le Parlement dans les semaines à venir, ce qui déclencherait des élections générales avant la fin de l’année. Le JUI fait partie de la coalition au pouvoir, et les bénévoles du JUI et les responsables du parti étaient en pleine préparation des élections lorsque l’explosion a frappé leur convention dimanche.

Les analystes craignent qu’une campagne électorale n’alimente les efforts rivaux du TTP, de la branche locale de l’État islamique et d’autres groupes pour perturber le vote à venir, alors que chacun d’eux tente d’attirer l’attention et d’accroître son empreinte.

« Si l’Etat islamique décide de poursuivre cette logique lors de la prochaine saison électorale au Pakistan, alors les choses peuvent devenir très moche », a déclaré Mir.

Shaiq Hussain à Islamabad et Haq Nawaz Khan à Peshawar, au Pakistan, ont contribué à ce rapport.