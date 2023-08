L’Etat islamique revendique l’attentat au Pakistan

Un kamikaze a tué plus de 50 personnes, dont des enfants, lors d’un rassemblement électoral

Des terroristes de l’État islamique-Khorasan ont revendiqué l’attentat suicide de dimanche dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa, qui visait un rassemblement de campagne du parti Jamiat Ulema-e-Islam (JUI).

Le groupe, également connu sous le nom d’ISIS-K, a fait une déclaration dans laquelle il assume la responsabilité de l’explosion de lundi. La police pakistanaise les soupçonnait déjà, au milieu des spéculations selon lesquelles un fragment des talibans aurait pu être impliqué.

Environ 1 000 personnes se trouvaient à l’intérieur d’une tente dans la ville de Khar lorsqu’un kamikaze a fait exploser son gilet suicide bourré de roulements à billes près de la scène où le chef du JUI, Fazal-ur-Rehman, devait prendre la parole.

Lundi soir, le bilan s’élevait à 54 morts, dont 23 de moins de 18 ans, a indiqué à l’AFP le responsable antiterroriste Shaukat Abbas.

L’Etat islamique était également à l’origine de l’attentat suicide d’août 2021 à l’aéroport de Kaboul, qui a tué 13 militaires américains et des dizaines de civils afghans, lors du retrait américain d’Afghanistan.

En savoir plus 44 morts et des dizaines de blessés dans un attentat-suicide lors d’un rassemblement politique

Les autorités pakistanaises ont initialement soupçonné un groupe taliban dissident connu sous le nom de TPP, qui était à l’origine des deux attentats à la bombe meurtriers dans la capitale provinciale de Peshawar plus tôt cette année. Une explosion en janvier a tué 74 personnes à l’intérieur d’une mosquée. Un autre attentat à la bombe en février a également visé une mosquée et coûté la vie à plus de 100 policiers. Le TTP était également à l’origine de l’attentat à la bombe de 2014 qui a tué 147 personnes, pour la plupart des écoliers, dans une école de Peshawar.

Les talibans afghans ont condamné l’attaque de dimanche à Khar, et le porte-parole Zabihullah Mujahid a tweeté que « De tels crimes ne peuvent en aucun cas être justifiés. »

Le JUI de Rehman fait partie de la coalition au pouvoir du Premier ministre Shehbaz Sharif, qui a pris le pouvoir en avril 2022 après avoir évincé le Premier ministre Imran Khan par un vote de censure à l’Assemblée nationale.

Khan cherche à revenir au pouvoir lors des prochaines élections générales et a accusé Sharif d’avoir tenté de l’arrêter par des accusations à motivation politique. Une nouvelle élection doit avoir lieu dans les 60 jours suivant le 13 août, date à laquelle le parlement doit se dissoudre.