L’État islamique revendique l’attaque contre la police égyptienne qui a fait 4 morts

LE CAIRE (AP) – Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité d’une attaque militante contre un poste de contrôle de la police dans la ville égyptienne d’Ismailia, sur le canal de Suez, qui a tué au moins quatre personnes, dont trois policiers.

Le groupe extrémiste a revendiqué l’attaque dans un communiqué publié samedi soir par son agence de presse Amaq.

L’attaque a eu lieu vendredi après-midi lorsque des militants armés ont ouvert le feu sur la police à Ismaïlia. Au moins 12 personnes, pour la plupart des conscrits, ont été blessées dans l’attaque.

Les morts comprenaient trois policiers et une personne toujours non identifiée, selon un document de décompte de l’hôpital obtenu par l’Associated Press.

La chaîne de télévision publique al-Qahera News a rapporté que les forces de sécurité avaient tué l’un des assaillants.

L’Égypte combat l’EI dans le nord de la péninsule du Sinaï depuis des années. Les militants ont mené de nombreuses attaques dans le Sinaï et ailleurs dans le pays, ciblant principalement les forces de sécurité, les chrétiens minoritaires et ceux qu’ils accusent de collaborer avec l’armée et la police.

The Associated Press