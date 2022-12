L’État islamique reste une menace et cherche à libérer 10 000 de ses combattants emprisonnés, selon des experts | Nouvelles du monde

Bien qu’il ne contrôle plus de vastes étendues d’Irak et de Syrie, l’État islamique reste une menace et cherchera à faire sortir 10 000 de ses combattants des prisons syriennes en 2023, selon les experts.

Le tristement célèbre groupe terroriste a beaucoup diminué depuis son apogée en 2014, mais il reste une menace dans une partie instable du Moyen-Orient, ainsi qu’à l’étranger en Afghanistan et dans certaines parties de l’Afrique.

De plus, on craint qu’une éventuelle offensive terrestre de la Turquie en Syrie ne crée les conditions idéales pour que l’EI reprenne le pouvoir.

« Clignez des yeux et vous le manquerez et soudain ISIS sera de retour », déclare le Dr Shiraz Maher, spécialiste du Moyen-Orient.

Dans une année où d’autres histoires ont dominé les gros titres, Sky News se penche sur ce EST fait, et si d’immenses étendues de territoire pourraient à nouveau tomber sous son drapeau.

Depuis ses les derniers bastions en Syrie sont tombés aux mains des forces soutenues par l’Occidentl’EI opère à un niveau “considérablement diminué”, selon l’expert en terreur Matthew Henman.

Il a déclaré: “Mais le niveau de menace, le niveau d’activité opérationnelle, est resté raisonnablement constant sur ce type de période.

“Dans divers théâtres clés, le groupe a maintenu un rythme constant de violence insurrectionnelle.”

M. Henman, qui travaille pour l’agence de renseignement Janes, a déclaré que le groupe et ses filiales plus éloignées se concentrent sur l’exploitation des instabilités régionales et ont toujours des plans pour s’emparer du territoire.

Le drapeau de l’État islamique flotte dans le centre de Rawah, en Irak. Photo : AP



Cherchant à s’emparer de territoires dans certaines parties de l’Afrique

Plusieurs branches, ou provinces, de l’EI existent au Moyen-Orient et en Afrique. Chacun a son propre chef régional qui prête ensuite allégeance au chef général de l’IS.

Abu al Hussein al Husseini al Qurayshi est l’actuel chef de l’EI après son prédécesseur s’est fait exploser en octobre alors que les combattants de l’Armée syrienne libre (ASL) fermaient.

À son apogée, le soi-disant califat de l’EI régnait sur environ un tiers de la Syrie et 40 % de l’Irak – un territoire plus grand que l’Islande.

Ces dernières années, une grande partie de l’attention du groupe s’est tournée vers l’Afrique de l’Ouest, dit M. Henman, où elle a rencontré des groupes de travail multinationaux cherchant à l’empêcher de s’implanter correctement.

En Afghanistan, la filiale régionale du groupe – connue sous le nom de l’État islamique dans la province de Khorasan – a multiplié ses attaques depuis que les talibans ont repris le pouvoir.

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a conseillé à ses citoyens de quitter le pays à la suite d’une attaque coordonnée par des militants de l’État islamique contre un hôtel appartenant à des Chinois au cœur de Kaboul.

De la fumée s’élève du dernier bastion de l’État islamique assiégé à Baghuz en mars 2019



Efforts pour libérer des milliers de militants emprisonnés

Mais le danger de l’activité de l’EI en Irak et en Syrie demeure, malgré sa présence réduite.

Quelque 70 000 personnes soupçonnées d’avoir des liens avec le groupe, dont des femmes et des enfants et environ 10 000 militants de l’EI, sont détenues par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie.

L’EI a clairement indiqué qu’il avait l’intention de libérer ses partisans. En janvier, il utilisé des véhicules et des explosifs pour percuter les murs de la prison de Gweiran à Hassakeh dans le but de libérer les 3 000 détenus.

Le Dr Shiraz Maher, maître de conférences au King’s College de Londres, a déclaré que le risque que l’EI libère des milliers de combattants emprisonnés est la “plus grande menace pour la sécurité de l’Occident”.

Il a déclaré à Sky News : “Les Forces démocratiques syriennes ont répété à plusieurs reprises qu’il s’agit d’une bombe à retardement sur laquelle elles sont assises (qu’elles ne sont pas capables de gérer seules.”

Beaucoup de ceux qui sont détenus par les forces des FDS sont des combattants étrangers, mais de nombreux pays ont hésité à s’occuper d’eux.

La situation délicate pourrait être mise en danger si la Turquie mettait à exécution sa menace d’une invasion terrestre visant les forces kurdes, a averti le Dr Maher.

Une telle évolution pourrait obliger les autorités kurdes à détourner vers la ligne de front les ressources qui gardent actuellement son réseau de centres de détention, créant une “capacité massive” pour l’EI de libérer ses partisans.

“Nous devons penser de manière créative et avoir du courage pour traiter ce problème et l’étouffer dans l’œuf en ce moment”, a déclaré le Dr Maher.

“Si l’Etat islamique revient en Syrie et en Irak, des gens mourront dans les rues de Berlin, Londres et Madrid.”