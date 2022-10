L’Etat islamique refait surface en Irak alors que le pays cherche à riposter contre l’organisation terroriste

BAGDAD, Irak – Le califat de l’État islamique, qui détenait de vastes étendues de territoire en Syrie et en Irak, a été vaincu en 2018, mais les analystes voient des signes, notamment un nombre croissant d’attaques dans le nord et l’ouest de l’Irak, d’une résurgence, une cause de préoccupation qui doit être surveillée de près.

“L’État islamique a commencé à retrouver son activité pour tenter de rassembler ce qui reste de ses membres”, a déclaré Fadil Abu Ragheef, un expert basé en Irak sur les groupes terroristes, à Fox News Digital.

Il a déclaré que si l’organisation avait perdu les principaux centres de pouvoir qu’elle détenait sous la première génération de ses dirigeants, elle continue de représenter un danger dans les zones où elle est encore forte, les villes du nord entre Salah al-Din, Kirkouk et la Montagnes Mam.

Ragheef a également fait référence à des zones de l’ouest de l’Anbar qui constituent une fortification pour l’organisation et représentent toujours un danger généralisé. Ces derniers mois, les autorités ont démantelé une usine d’armes de l’Etat islamique pour piéger des véhicules blindés et fortifiés, vraisemblablement pour des attentats-suicides à Kirkouk et ailleurs.

ISIS EST UNE MENACE POUR TOUTE LA RACE HUMAINE, DIT LE MINISTRE IRAKIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DANS UNE INTERVIEW EXCLUSIVE

Les attaques récentes incluent des attentats-suicides près de Bagdad et d’autres parties du pays, et les autorités irakiennes ont également découvert et arrêté certaines opérations de l’Etat islamique.

Lors d’un entretien avec Fox News Digital en marge de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre, le ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein a exhorté les pays occidentaux à poursuivre Daech.

Il a mis en garde contre la menace de la résurgence non seulement pour la Syrie et l’Irak, mais pour le monde. “Ce qui va se passer?” a demandé Hussein. “Cela signifie qu’ils seraient à nouveau actifs à l’intérieur de la Syrie et qu’ils traverseraient également la frontière, et ils viendraient parce que la Syrie n’est pas si loin de la frontière irakienne. Ils traverseront donc la frontière et viendront en Irak.” Il a appelé les pays à rapatrier leurs citoyens du camp de prisonniers d’Al-Hol comme l’avait fait l’Irak.

Ragheef a noté que même si l’Etat islamique est loin de sa force antérieure, il a repris ses activités et ne s’en va pas. C’est une organisation idéologique qui continue à exercer ses activités de plein fouet, a-t-il ajouté, et est en train de réorganiser à nouveau ses rangs.

LE CHEF DU CENTCOM CROIT QUE LA SYRIE EST UN « TERRAIN DE PRODUCTION » POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION D’ISIS

Il a déclaré que de nombreux membres de l’Etat islamique faisaient partie des quelque 57 000 personnes détenues dans le camp de réfugiés d’Al-Hol en Syrie, et a noté que la situation était devenue une préoccupation croissante pour les États-Unis et la communauté internationale.

Lors d’une visite au camp le mois dernier, le chef du commandement central, le général Erik Kurilla, a averti que l’Etat islamique cherchait à exploiter les conditions horribles du camp, où 70 % de la population a moins de 12 ans. Le général a qualifié le camp de « littéral ». un terreau fertile pour la prochaine génération d’ISIS.”

Kurilla a également noté que la moitié des résidents du camp sont originaires d’Irak et a félicité l’Irak pour le rapatriement de ses ressortissants.

Bill Roggio, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et rédacteur en chef du Long Journal War, qui fait suite à la guerre mondiale contre le terrorisme, a déclaré à Fox News Digital : « L’État islamique, qui est né d’Al-Qaïda en Irak, est en une étape de résurgence. Il a connu des hauts et des bas au cours des deux dernières décennies.

“Il a démontré sa capacité à se régénérer après avoir subi des défaites majeures”, a poursuivi Roggio, “et l’une de ses bases traditionnelles de soutien se trouve dans le nord et l’ouest de l’Irak, en particulier dans les montagnes de Hamrin. L’État islamique est en phase de reconstruction, ayant a perdu son califat en 2019 et regagne du terrain dans l’ouest et le nord de l’Irak. »

Les dirigeants des forces locales de mobilisation publique (PMF) formées pour arrêter l’EIIS en 2014 disent qu’ils surveillent le groupe terroriste.

LES LÉGISLATIFS IRAQUIENS ÉLIENT UN NOUVEAU PRÉSIDENT HEURES APRÈS LA TOMBE DE ROQUETTES PRÈS DU PARLEMENT

“Nos yeux resteront concentrés sur le terrorisme et nos doigts seront sur nos armes pour défendre notre pays”, a déclaré Sayyid Hamid al-Yasiri, le chef d’un groupe à Fox News Digital. Al-Yasri a été nommé par l’influent religieux chiite, le grand ayatollah Ali al-Sistani. Sistani, chef religieux suprême de la communauté chiite irakienne, exerce une influence considérable sur le pays.

Selon un rapport de l’Associated Press, en 2014, Sistani a appelé les Irakiens valides à se porter volontaires et à rejoindre les forces de sécurité pour lutter contre l’assaut de l’État islamique. L’appel a été largement entendu et la mobilisation a permis de vaincre les militants. Mais cela a également gonflé les rangs des milices chiites, dont beaucoup sont fidèles à l’Iran et ont été accusées d’aggraver les tensions sectaires.

Al-Yasri et son groupe ont clairement indiqué qu’ils ne recevaient pas d’ordres de l’Iran. En effet, plus tôt cette année, une milice pro-iranienne a tenté d’assassiner Al-Yasri à la suite d’un discours qu’il a prononcé et qui critiquait les milices prenant des ordres d’intérêts extérieurs.

“Nous avons soumis plusieurs rapports [to Iraqi authorities] que l’Etat islamique a commencé à être très actif et qu’il y a un afflux de combattants étrangers en provenance du territoire syrien, et ils sont répartis de l’île de Ninive vers les régions montagneuses », a déclaré Al-Yasri.

Il a ajouté que sa milice a été en contact avec l’Etat islamique, tuant quelque 14 terroristes lors d’une bataille récente, et a déclaré que cela “prouvait que cette organisation a commencé à revenir avec force dans ces zones, et des plans appropriés doivent être élaborés pour l’affronter, et s’appuyer sur les rapports des gens sur le terrain pour évaluer les nouveaux mouvements de l’Etat islamique.”

Il a noté que le mois dernier, son groupe avait mené sept opérations, entrecoupées de multiples affrontements et la saisie de quatre camionnettes modernes, d’armes modernes, de pièges et d’énormes magasins d’alimentation et de drogue. Il a conclu : “En tant qu’homme de terrain… je vois que l’Etat islamique est revenu avec force et une nouvelle tactique basée sur une guerre d’usure et de délit de fuite.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.