ISIS « évolue en une nouvelle bête » afin de frapper l’Occident, a averti un Britannique qui a combattu le groupe terroriste.

Macer Gifford a quitté son travail de négociant en devises dans la City en 2015 et s’est rendu en Syrie pour combattre les extrémistes islamistes aux côtés des forces kurdes.

Il a averti que malgré l’effondrement du califat et la perte de la quasi-totalité de son territoire, l’Etat islamique représentait toujours « autant de menace aujourd’hui » qu’il recrutait des combattants.

Son avertissement effrayant intervient alors que des fanatiques tentent de construire un nouveau califat en Afrique.

Gifford a déclaré à Express.co.uk : « Je pense certainement que l’Etat islamique évoluera.

« Tous les groupes terroristes sont assez adaptables, vous avez vu se produire au cours des 10/20 dernières années comment Al-Qaïda a opéré et comment ISIS opère également.

« Je pense que l’Etat islamique veut prouver au monde qu’ils vont perdurer, qu’ils sont toujours une menace pour l’Occident et une force avec laquelle il faut compter. »

Le groupe a pris de l’ampleur à travers le monde alors qu’un certain nombre de groupes dissidents dans le monde qui jurent allégeance à l’Etat islamique tentent de prendre pied dans un certain nombre d’endroits, notamment en Inde, au Congo et au Mozambique.

Malgré la défaite du groupe et les armes et les combattants gravement épuisés, Gifford a déclaré qu’il continuerait à « essayer de frapper n’importe où » et sur « n’importe quelle cible ».

Il a plaisanté : « Si Boris Johnson se cogne les orteils, l’État islamique sera le premier à prétendre que c’est lui qui l’a fait. »

Gifford, qui a effectué trois tournées en Syrie, a déclaré que la détermination du groupe à continuer constituerait une menace considérable dans le monde alors qu’il continue de recruter des combattants pour sa campagne de terreur.

Il a déclaré: « Le fait est que l’Etat islamique est aussi agressif que possible pour s’assurer que sa terreur perdure et se propage. »

POSENT TOUJOURS « UNE MENACE »

Gifford a ajouté que le groupe « est autant une menace aujourd’hui qu’avant ».

Le groupe ne luttant plus pour conserver le territoire en Syrie et en Irak, Gifford a déclaré que cela en faisait désormais une menace dangereuse qui troublera l’Occident.

Il pensait que parce que les islamistes « ont presque été libérés de cette bataille », cela leur a permis d’évoluer et de devenir plus comme Al-Qaïda et plus difficile à « cerner ».

Gifford a rejoint les forces combattant l’Etat islamique à l’âge de 27 ans et a combattu avec le MFS (Conseil militaire syrien) à Raqqa, en Syrie.

Il a ensuite servi trois ans dans les SDF (Forces démocratiques syriennes) avant de rentrer chez lui en Grande-Bretagne.

EN MARCHE EN AFRIQUE

L’avertissement effrayant intervient après que les Nations Unies ont averti que l’Etat islamique est en marche en Afrique alors qu’il cherche à construire un califat sur le continent.

Les talibans envahissent également actuellement l’Afghanistan à la suite du retrait des troupes américaines.

Un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU avertit que l’Etat islamique et al-Qaïda gagnent en force.

« Cela est particulièrement vrai dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, où les affiliés des deux groupes peuvent se vanter de gains de partisans et de territoires menacés, ainsi que de capacités croissantes en matière de collecte de fonds et d’armes, par exemple, dans l’utilisation de drones », a déclaré le rapport.

En avril, des dizaines d’innocents, dont des travailleurs étrangers du pétrole, ont été impitoyablement tués lorsque des terroristes de l’Etat islamique se sont déchaînés dans la ville industrielle clé de Palma, au Mozambique.

L’ONU affirme que dans le pays « l’absence de mesures antiterroristes significatives » a transformé l’affilié de l’Etat islamique en Afrique centrale en une « menace majeure ».

L’Afrique est désormais « la région la plus touchée par le terrorisme » et compte le « plus grand nombre de victimes ».

Le réseau terroriste a déjà des succursales opérant en Tunisie et en Libye et dans toute la région du Sahel, notamment au Mali et au Tchad.

Ces dernières années, Iswap a dépassé Boko Haram en tant que groupe terroriste le plus redoutable dans les badlands du nord du Nigeria, selon les analystes.

Ses combattants disciplinés ont lancé une série d’attaques réussies contre l’armée nigériane et envahi des bases militaires.

Raffaello Pantucci, éminent spécialiste du terrorisme, a récemment déclaré : « Nous en avons peut-être fini avec les djihadistes, mais ils n’en ont pas fini avec nous. »

