L’Etat islamique est une menace pour toute la race humaine, déclare le ministre irakien des Affaires étrangères dans une interview exclusive

EXCLUSIF: Le ministre irakien des Affaires étrangères a exhorté les pays occidentaux à poursuivre la poursuite des restes de l’EI jusqu’à ce que l’organisation soit complètement éliminée car elle représente une menace pour l’humanité.

“Nous devons le prendre au sérieux car, quand ils ont commencé, ils étaient aussi petits. Mais une fois qu’ils sont devenus une partie du problème, non seulement ils ont des armes entre les mains, mais cela a à voir avec une idéologie comme ISIS doit le faire avec leur culture, avec des idées », a déclaré le ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein à Fox News Digital dans une interview exclusive en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

“Nous devons donc combattre l’Etat islamique… pas seulement combattre l’Etat islamique sur le terrain militaire ou par des moyens militaires”, a ajouté Hussein. “Nous avons besoin de différents types d’éducation, donc la lutte contre l’EI en tant qu’idéologie n’est pas encore là. Et nous devons faire plus.

“Nous avons besoin de différentes plateformes pour parler de cette idéologie, car, en fin de compte, c’est une menace pour l’humanité.”

LES FORCES KURDES SOUTENUES PAR LES ÉTATS-UNIS DÉTENENT 300 COMBATTANTS DE L’EI DANS L’OPÉRATION RAID DU CAMP D’AL-HOL

Les États-Unis et leurs alliés ont déclaré une victoire militaire sur l’Etat islamique et la fin du califat en 2019 après avoir détruit le dernier bastion du village syrien de Baghouz. Les Forces démocratiques syriennes (SDF), qui coopèrent avec l’armée américaine, ont mené l’effort sur le terrain.

Mais les restes de l’Etat islamique ont continué à opérer dans les zones rurales de l’Irak et de la Syrie. Les agents ont concentré leurs efforts de recrutement sur le camp de réfugiés d’al-Hol, le plus grand camp de ce type en Syrie, dont le chef du commandement central américain, le général Michael “Erik” Kurilla, a averti qu’il s’agissait d’un “terrain fertile” pour les futurs membres de l’Etat islamique.

L’IRAK EST DE NOUVEAU DANS LA TURBULENCE POLITIQUE. POURQUOI BIDEN EST-IL MANQUANT EN ACTION?

Hussein partageait les préoccupations de Kurilla, affirmant que le camp menaçait plusieurs pays de la région. Pire encore, il a fait valoir que si le camp n’était pas confiné, cela conduirait à nouveau des agents à agir librement à l’intérieur de la Syrie.

“Ce qui va se passer?” a demandé Hussein. “Cela signifie qu’ils seraient à nouveau actifs à l’intérieur de la Syrie et qu’ils traverseraient également la frontière, et ils viendraient parce que la Syrie n’est pas si loin de la frontière irakienne. Ils traverseront donc la frontière et viendront en Irak.”

Mais Hussein a déclaré que son pays pourrait continuer à se tourner vers les États-Unis, applaudissant les relations entre les deux pays malgré “certains problèmes, certains problèmes pendant certaines périodes”.

“Je pense que la relation a changé d’être là avec … [the] L’armée américaine à maintenant une relation plus saine”, a déclaré Hussein. “Et les Américains peuvent soutenir l’Irak de différentes manières, en particulier en renforçant l’économie irakienne, afin que l’Amérique puisse jouer un rôle important à l’intérieur de l’Irak.”

Hussein a déclaré que les tensions dans son pays avaient augmenté sous l’administration Trump après que Trump se soit retiré du Plan d’action global conjoint (JCPOA), et que les efforts de l’administration Biden pour ressusciter un accord nucléaire présentaient “une évolution favorable”.

Mais l’Amérique n’est pas le seul pays avec lequel l’Irak a travaillé pour établir des partenariats. La position géopolitique de l’Irak l’oblige à bien jouer avec ses voisins et ses intérêts étrangers, ce qui signifie que le pays doit conclure des accords avec la Chine et l’Iran. La Chine a récemment augmenté ses investissements en Irak grâce à un accord de construction contre pétrole.

LES SURVIVANTS DE LA « COMMISSION DE LA MORT » DE L’IRAN DÉCRIENT RAISI AUX NATIONS UNIES ET REMPLISSENT LE PARC DE 2 000 PHOTOS DE VICTIMES

“L’Irak a besoin d’une économie irakienne et d’infrastructures irakiennes, [we] besoin, reconstruction [and] restructuration et la Chine – ou les entreprises chinoises – peuvent jouer un rôle dans ce cas », a déclaré Hussein. « Mais ce n’est pas, comme il a été dit, que nous dépendons fortement de cet accord. En fait, pendant longtemps, nous n’avons pas commencé à traduire l’accord en réalité.

“Vous voyez, nous avons de bonnes relations avec notre voisin, l’Iran, comme nous avons de bonnes relations avec le Koweït, avec la Jordanie, avec la Turquie, avec les pays du Golfe”, a insisté Hussein. “Et notre relation. Cela dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Cela a à voir avec l’histoire. Cela a à voir avec la géographie. Cela a à voir avec la culture.”

“L’Iran est notre voisin, et nous traitons avec l’Iran comme un pays ami, et cela ne veut pas dire que nous n’avons pas ici et là des problèmes”, a-t-il expliqué. “Cependant, nous essayons de régler ces problèmes en dialoguant avec eux.”

Une partie de l’inquiétude de Hussein réside dans les difficultés politiques qui sévissent toujours dans le pays : les élections tenues en octobre 2021 ont entraîné la nécessité d’un gouvernement de coalition. L’Irak n’a toujours pas formé de gouvernement ni élu de Premier ministre à cette époque.

LA POLICE IRANIENNE OUVRE LE FEU SUR DES MANIFESTANTS QUI PROTESTENT LE MEURTRE ALLÉGUÉ D’UNE FEMME À CAUSE DE LA LOI SUR LE HIJAB : RAPPORT

La situation s’est aggravée en août lorsque l’ecclésiastique Moqtada al-Sadr a annoncé sa démission de la politique à la suite de l’impasse prolongée au sein du gouvernement. Son annonce a déclenché une manifestation qui a conduit ses partisans à prendre d’assaut le palais du gouvernement.

Hussein a déclaré qu’al-Sadr est un “dirigeant respectable” qui a “un bon soutien dans la société irakienne”.

“Il a sa propre politique en matière de position. Cela a donc à voir avec lui. Mais il mérite beaucoup de respect de l’extérieur”, a déclaré Hussein.

“Nous sommes tous attachés à un processus démocratique”, a insisté Hussein. “Cela fait environ un an que nous avons eu nos élections, et il est regrettable que les partis politiques, à cause du conflit entre eux, n’aient pas pu parvenir à un accord pour former un nouveau gouvernement.”

“Cependant, je pourrais dire que les récentes négociations ou dialogues entre les partis politiques nous donnent l’opportunité d’avoir un nouveau gouvernement”, a-t-il ajouté. “Je ne sais pas quand, mais je vois que le processus de négociation entre les partis politiques se déroule bien, et il y a une option pour avoir la session du Parlement dans un avenir proche.”