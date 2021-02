L’Etat islamique a revendiqué la responsabilité de la décapitation d’un «espion» et du meurtre de trois soldats dans le centre de la Tunisie alors que des fanatiques sculptaient un nouveau califat en Afrique.

Selon Nouvelles arabes un rapport du SITE Intelligence Group a confirmé jeudi que les soldats avaient été tués dans trois explosions déclenchées par ses combattants près du mont Mghila et qu’un « espion » avait été décapité séparément par l’Etat islamique le 3 février.

Le ministère de la Défense a annoncé les pertes le même jour, affirmant que les soldats d’une «unité militaire chargée de mener une opération de peignage du mont Mghila à la recherche d’éléments terroristes ont été tués par l’explosion d’une mine».

Le mont Mghila, qui est près de la frontière avec l’Algérie, est adjacent au mont Chaambi, qui est considéré comme une cachette pour les extrémistes.

Le Premier ministre Hichem Mechichi a déclaré que cela «ne nous empêchera pas de poursuivre nos efforts pour combattre et vaincre le terrorisme».

L’Etat islamique a également déclaré dans son journal numérique Al-Naba que des militants avaient exécuté un espion pour l’armée le 20 décembre près du mont Selloum dans la région de Kasserine.

Les autorités avaient déclaré à l’époque que la victime était un homme de 20 ans nommé Oqba Al-Dhibi, identifié à la radio locale comme un berger s’occupant de son troupeau lorsqu’il a été attaqué.

La Tunisie a connu une montée de l’islam radical depuis la révolution de 2011 dans le pays.

Beaucoup ont été tués dans des attaques militantes alors que l’armée se bat contre des militants à Kasserine depuis 2012.

En octobre, le Pentagone avait publié un rapport déclarant que l’État islamique s’était emparé de pans de l’Afrique avec des tactiques « d’une brutalité ahurissante ».

Il a déclaré qu’il y avait eu une « courbe ascendante marquée des attaques et des victimes cumulées » à travers l’Afrique, mais la présence « la plus importante et la plus sophistiquée » se trouve en Afrique de l’Ouest et dans le Grand Sahara.

En 2019, des attaques revendiquées par la province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest – ou ISWAP en abrégé – se sont produites au Nigeria, au Niger, au Cameroun, au Tchad, au Mali et au Burkina Faso.