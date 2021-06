Dominic Raab mettra en garde contre la « menace croissante » de l’État islamique en Afrique alors que le Royaume-Uni engage 12,6 millions de livres sterling pour lutter contre les groupes terroristes dans la région.

Il doit exprimer son désir de provoquer la « défaite durable » de l’EI, également connu sous le nom de Daech, lors d’une réunion de plus de 45 ministres des Affaires étrangères du monde entier à Rome.

Le rassemblement de la Coalition mondiale contre Daech lundi est le premier à avoir lieu en personne depuis novembre 2019 et sera co-organisé par le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio et le secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

S’exprimant lors de l’événement, M. Raab dira : « Le Royaume-Uni reconnaît la menace persistante et reste absolument attaché à la défaite durable de Daech.

« La coalition doit travailler ensemble pour faire face à cette menace pressante et cibler les défis à long terme qui sont exploités par ceux qui prônent la violence et le terrorisme.

« Nous devons nous assurer qu’il n’y a pas de refuge pour Daech.

« Nous devons maintenir la pression sur Daech, partout où son influence empoisonnée se répand. Il exploitera toute opportunité pour se rétablir.

Les attaques d’Isis en Afrique ont augmenté d’un tiers au cours de l’année dernière, tandis que le groupe a également montré des signes de résurgence au Moyen-Orient.

Le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré qu’un nouveau programme de fonds pour les conflits, la stabilité et la sécurité soutiendrait les efforts militaires régionaux pour contrer l’EI et d’autres groupes, ainsi que les efforts pour démobiliser en toute sécurité les membres présumés de bas niveau des groupes terroristes.

Sa contribution de 12,6 millions de livres se concentrera sur les efforts dans le bassin du lac Tchad en Afrique de l’Ouest, qui couvre le nord-est du Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad. L’État islamique d’Afrique de l’Ouest (ISWA), une filiale de Daech, est actif dans la région.

M. Raab a déclaré : « Deux ans après la défaite territoriale de Daech en Irak et en Syrie, la menace de Daech et de son idéologie haineuse n’a pas disparu. Il est inquiétant de constater qu’il continue de croître en Afrique, c’est pourquoi nous devons travailler avec nos partenaires de la coalition pour lutter contre sa propagande empoisonnée sur tous les fronts.

« Nous sommes aux côtés de nos partenaires africains pour lutter contre la menace croissante des groupes liés à Daech à travers l’Afrique, en particulier dans le bassin du lac Tchad. »

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse