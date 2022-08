L’Etat islamique cible les musulmans chiites d’Afghanistan, bouleversant le régime des talibans

Commentez cette histoire Commentaire

KABOUL – Rustam Haidery, 22 ans, regardait une vidéo TikTok dans sa chambre mercredi matin lorsqu’une balle a percuté le rebord de la fenêtre au-dessus de sa tête. En bondissant, il a vu des forces talibanes en uniforme dresser des barricades dans la rue en contrebas. D’un immeuble de 12 étages du bloc voisin, il a cru entendre quelqu’un crier à l’aide.

Bientôt, des hommes lourdement armés frappaient aux portes des voisins, chargeaient dans les escaliers et prenaient position sur les balcons et les toits à proximité. Des coups de feu venaient de plusieurs directions. Haidery et sa famille ont décidé de fuir et se sont rapidement retrouvés dans un flot d’habitants pressés de fuir le danger.

“Les enfants avaient peur, mais la police nous a escortés hors de la zone jusqu’à ce que nous trouvions une voiture”, a déclaré Haidery jeudi matin, peu après le retour de la famille à la maison. Il se souvient avoir entendu, enfant, que les extrémistes talibans, qui détenaient le pouvoir à la fin des années 1990, étaient des intimidateurs et des tueurs. Cette fois, dit-il, ils semblaient différents. “Ils sont en charge du gouvernement et ils savent qu’ils doivent protéger les gens.”

La bataille qui faisait rage ce jour-là, qui devait durer plus de sept heures, était une confrontation à gros enjeux entre les forces talibanes et un groupe de commandos de l’État islamique, une milice musulmane sunnite rivale qui considère les chiites comme des apostats. Il a attaqué à plusieurs reprises le quartier de la minorité musulmane majoritairement chiite de l’ouest de Kaboul au cours des huit dernières années.

L’affrontement est également survenu à un moment de tension et de vulnérabilité particulières pour les dirigeants du pays, qui étaient déjà confrontés à une crise économique et humanitaire. Dimanche, un drone américain a percuté une maison dans une zone hautement sécurisée du centre de Kaboul, tuant le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri. L’attaque stupéfiante a embarrassé les dirigeants talibans et menacé de briser l’accord de paix américano-taliban en 2020 qui avait mis fin à deux décennies de conflit.

Depuis le retour au pouvoir des talibans en août dernier, le groupe dérivé de l’État islamique connu sous le nom d’État islamique-Khorasan a de plus en plus contesté la capacité du régime à assurer la sécurité. En avril, le groupe a bombardé un lycée et un sanctuaire soufi bondé dans l’ouest de Kaboul, ainsi que des mosquées dans deux autres villes, faisant des dizaines de morts et de blessés. Cette fois, il a attaqué pendant le festival chiite de Muharram, une célébration de 10 jours que les responsables de la sécurité taliban avaient fait des efforts supplémentaires pour sécuriser.

Tout le mercredi après-midi, alors que des coups de feu ont éclaté par intermittence dans le quartier ouvrier, le drame a été caché au public alors que les forces talibanes ont bouclé tout le secteur ouest de Kaboul avec des dizaines de barrages routiers. Mais des rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles les assaillants avaient réquisitionné le gratte-ciel orange, la tour Karte Sakhi, et pris plusieurs familles en otage, tirant sur les forces talibanes de l’intérieur et les empêchant de réagir librement.

Finalement, juste après 18 heures, les responsables talibans de la sécurité ont annoncé que le siège était terminé. Ils ont déclaré qu’au moins quatre assaillants de l’EI avaient été tués et un capturé. Ils ont également déclaré que deux soldats talibans étaient morts, dont une femme officier, mais qu’aucun civil n’avait été blessé. Ils n’ont pas explicitement reconnu que des familles avaient été retenues en otage, mais ont déclaré avoir « mené l’opération avec précision » pour éviter les pertes civiles.

“Ces éléments pervers frappaient des cibles civiles à Kaboul et dans d’autres parties du pays”, indique le communiqué. “Avec l’aide de Dieu, nous avons réussi à les éliminer.”

Ce soir-là, ToloNews a diffusé une vidéo granuleuse et longue distance montrant les forces talibanes lançant de la dynamite sur un mur du rez-de-chaussée du complexe d’appartements, regardant le mur exploser dans un nuage de débris, puis pressant un groupe de civils courbés loin du placer.

La nouvelle que les assaillants avaient été contrecarrés a été accueillie avec soulagement dans la grande communauté de l’ouest de Kaboul, qui abrite plusieurs centaines de milliers de membres de la minorité chiite et ethnique Hazara, où les activités initiales pour Muharram avaient été brusquement interrompues. La vague d’attentats à la bombe en avril avait auparavant suscité des protestations de colère de la part de dirigeants et d’activistes chiites, qui se méfiaient de l’engagement des dirigeants sunnites à les protéger.

Cette fois, la police a fait des efforts supplémentaires pour sécuriser la communauté pour Muharram, en se coordonnant avec les dirigeants locaux et en patrouillant fréquemment dans la zone. Lors d’entretiens la semaine dernière, de nombreux résidents ont déclaré qu’ils se sentaient plus confiants quant à leur sécurité que les années précédentes. Puis, on a soudainement appris mercredi qu’une équipe de sécurité talibane effectuant un balayage de sécurité avait essuyé des tirs depuis le gratte-ciel, à seulement deux pâtés de maisons du majestueux sanctuaire Karte Sakhi au dôme bleu qui attire des milliers de personnes pendant le festival de 10 jours. .

Tôt jeudi matin, cependant, le calme était revenu et les festivités de Muharram recommençaient. Les résidents chiites et sunnites près du sanctuaire ont fait l’éloge des forces talibanes, affirmant qu’ils s’étaient battus avec acharnement pour arrêter les terroristes parmi eux. Les gens ont apporté du thé et du pain à la police qui gardait l’accès à la tour Karte Sakhi, qui était maintenant vide, criblée de balles et entourée de ruban de sécurité. Les magasins fermés ont rouvert et les familles sont revenues après avoir passé la nuit avec des proches.

“Ils se sont sacrifiés pour nous, ils ont évacué toutes les maisons en toute sécurité et ils ont empêché une grande tragédie”, a déclaré Mohammad Farhad, 48 ans, un ancien administrateur d’école qui vit à un pâté de maisons de la tour. “Il y avait beaucoup de peur au début, mais maintenant les gens rentrent chez eux paisiblement.”

À quelques pâtés de maisons, un homme installant un stand pour offrir gratuitement du jus et du lait, décoré de bannières colorées pour Muharram, s’est dit heureux que les assaillants aient été arrêtés mais craignait toujours qu’ils ne réessaient la semaine prochaine, lors des derniers jours du festival. connu sous le nom d’Achoura, lorsque les émotions du public culminent au milieu des défilés pénitentiels et des chants funèbres retentissants des haut-parleurs.