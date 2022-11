L’Etat islamique annonce la mort de son chef – médias – RT World News

Le groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS) a perdu un autre chef, ont rapporté mercredi plusieurs médias. Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi est mort “Dans la bataille,” affirme l’organisation, dans un communiqué repris par Reuters, l’AFP et les agences régionales.

Selon l’EI, al-Hasan a tué plusieurs “ennemis” avant de mourir “sur le champ de bataille” mais il n’a fourni aucun détail quant à l’heure ou au lieu de l’incident, et son récit n’a pas pu être vérifié de manière indépendante.

Le nouveau chef de l’EI a été nommé Abu Hussein al-Hussaini al-Qurashi.

Al-Hasan était le troisième autoproclamé “calife” de l’IS. Il a pris la relève plus tôt cette année, après que son prédécesseur Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi a été tué lors d’un raid des forces spéciales américaines en février. Le raid a eu lieu dans la province syrienne d’Idlib, qui est sous le contrôle de militants terroristes antigouvernementaux soutenus par la Turquie ou les gouvernements occidentaux.

En septembre, les autorités turques ont annoncé la capture d’un haut responsable de l’EI nommé Abu Zeyd, qui aurait été le successeur possible d’Abu Ibrahim à un moment donné.















L’EI a été proclamé en 2013 par un militant salafiste irakien se faisant appeler Abu Bakr Al-Baghdadi. Sous son commandement, le groupe terroriste a conquis de grandes parties du Moyen-Orient, exploitant les retombées de l’invasion américaine de l’Irak en 2003 et l’insurrection soutenue par l’étranger contre le gouvernement syrien.

Les États-Unis et leurs alliés ont lancé une campagne aérienne contre l’EI en 2014, tandis que l’armée irakienne et les milices kurdes ont trouvé le groupe au sol. Damas l’a pressé de l’ouest, avec le soutien russe et iranien. Le groupe avait officiellement perdu tout contrôle territorial en mars 2019, tandis qu’Al-Baghdadi s’est suicidé lorsque les forces spéciales américaines ont attaqué son complexe d’Idlib en octobre 2019.