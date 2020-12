Hashem Abedi a admis son implication dans l’attaque de la Manchester Arena

Le frère du kamikaze de Manchester Arena a admis son implication dans l’attaque pour la première fois, a-t-il été révélé hier.

Hashem Abedi a été condamné à perpétuité en août après avoir été reconnu coupable du meurtre de 22 personnes, de tentative de meurtre et de complot en vue de provoquer des explosions.

Abedi, aujourd’hui âgé de 23 ans, avait auparavant fermement nié toute participation à l’attaque de 2017 par son frère Salman.

Mais il a été clair quand un avocat et un avocat chargé d’une enquête publique sur l’attentat lui a rendu visite en prison en octobre.

Paul Greaney QC a déclaré à l’enquête: « Hashem Abedi a admis qu’il avait joué un rôle à part entière et un rôle en connaissance de cause dans la planification et la préparation de l’attaque de l’arène. »

L’enquête se poursuit.