L’État identifie les écoles exemplaires et ciblées de Sauk Valley dans le dernier bulletin scolaire – Shaw Local

Six écoles de la région de Sauk Valley ont été classées comme exemplaires par le bulletin scolaire de l’Illinois 2022, publié jeudi matin par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois.

Quatre autres écoles portaient l’étiquette ciblée, les obligeant à élaborer un plan d’action de quatre ans pour répondre à un besoin spécifique; dans leur cas, comment ils peuvent améliorer l’éducation des enfants handicapés.

Toutes les autres écoles publiques des comtés de Lee, Whiteside, Ogle et Carroll ont été désignées comme louables.

Cependant, aucun n’a été labellisé Complet, ce qui est réservé aux écoles les moins performantes et nécessitant une refonte sur une période de quatre ans.

Enfin, le rapport a noté que de nombreuses écoles primaires de la région ont fait des revirements spectaculaires en mathématiques et en anglais au cours de leur première année complète après la période de confinement et d’apprentissage à distance du COVID-19.

«Je ne peux pas être plus fier de la façon dont nos éducateurs ont travaillé», a déclaré Chris Tennyson, surintendant régional du Bureau régional de l’éducation 47, qui dessert les districts des comtés de Lee, Whiteside et Ogle.

Il a souligné l’utilité de mesurer la croissance des élèves en mathématiques et en anglais lors des évaluations d’automne, d’hiver et de printemps, même sur les résultats d’une année sur l’autre.

“Ces évaluations intermédiaires … sont un grand avantage”, a-t-il déclaré. « Cela vous donne un score immédiat. Il est vraiment facile de voir si ces étudiants font des progrès.

Tennyson a également établi une distinction entre la croissance des élèves au cours de l’année écoulée et leur compétence par rapport aux normes de l’État à un niveau scolaire donné.

“Les enfants apprennent différemment et à différents niveaux”, a déclaré Tennyson. « Cet élève a-t-il fait des progrès ? Ont-ils montré une croissance? C’est avec cela que nous devons travailler. »

Tous les chiffres de cette histoire sont basés sur des chiffres préliminaires fournis aux médias avant la publication du bulletin de l’Illinois jeudi matin.

Des écoles exemplaires

Dans le comté de Whiteside, les écoles classées exemplaires étaient l’école intermédiaire Prophetstown-Lyndon-Tampico, l’école secondaire Erie et les écoles élémentaires Northside et Southside à Morrison.

Dans le comté d’Ogle, Forreston Jr.-Sr. L’école secondaire a reçu la désignation Exemplaire. Dans le comté de Carroll, c’était Chadwick-Milledgeville Jr.-Sr. Lycée.

Aucune école du comté de Lee n’a reçu la désignation exemplaire.

Écoles ciblées

Les écoles de la région classées comme ciblées étaient : les écoles élémentaires Jefferson et Washington à Dixon, West Carroll Primary à Savanna et Lincoln Elementary à Rochelle.

Reprise d’anglais et de mathématiques

Personne n’était à l’abri d’un retard d’apprentissage pendant la pandémie, y compris les écoles primaires de la région en anglais et en mathématiques. Mais les rebonds en 2021-22 ont été spectaculaires.

Certaines écoles primaires de Rock Falls, Sterling et Dixon ont connu des baisses à deux chiffres de la note d’échelle utilisée par l’ISBE pour mesurer la croissance des élèves entre 2019 et 2021. Les baisses enregistrées pour les écoles de la région atteignaient 17 points en mathématiques et 29 points en anglais pendant cette période.

Quelques écoles ont quelque peu atténué cela : Montmorency n’a connu qu’une baisse de 2 points en mathématiques et une baisse de 4,1 points en anglais. Pendant ce temps, les performances mathématiques de Sterling n’ont enregistré qu’une baisse de 5,7 points.

Mais la croissance des élèves dans toutes les écoles a repris sa forme une fois qu’elles étaient en session à temps plein en 2021-22.

Dixon a gagné 16,3 points en mathématiques et 17,6 points en anglais ; Sterling a gagné 14,1 points en mathématiques et 11,8 points en anglais ; Rock Falls Elementary School District 13 a augmenté de 10,5 points en mathématiques et de 15,7 points en anglais; East-Coloma Nelson a gagné 16,6 points en mathématiques et 29,2 points en anglais ; et Montmorency a gagné 9,7 points en mathématiques et 20,8 points en anglais.

Taux de diplomation

À l’échelle de l’État, l’amélioration des taux de diplomation a été vantée par l’ISBE, les qualifiant de plus élevés en 12 ans.

Dans la région des quatre comtés, 11 écoles avaient un taux de diplomation de 90 % ou plus sur quatre ans. Eastland High School a atteint un rare 100%.

Les autres taux de diplomation particulièrement élevés étaient l’Oregon High School à 97,8%, Chadwick-Milledgeville à 97,1% et Rock Falls High School à 96,1%.

La base de référence pour l’obtention du diplôme dans la région des quatre comtés était Rochelle à un taux toujours respectable de 85,3%. Toutes les autres écoles étaient plus élevées que cela.

Les taux de diplomation régionaux pour les enfants handicapés variaient énormément; certaines petites écoles secondaires n’offrent pas de tels programmes. Mais il y a eu des réalisations notables dans cette catégorie : Byron avait un taux de 96,3 %, Oregon un taux de 92,9 %, West Carroll un taux de 92,3 %, tandis que Prophetstown et Rock Falls étaient tous deux supérieurs à 90 %.

Rétention des enseignants

L’État a déclaré qu’il s’attaquait à la pénurie d’enseignants en retenant les enseignants et en en ajoutant de nouveaux aux listes d’emplois.

Sterling Public Schools a indiqué que 10,6% de son personnel certifié était des enseignants de première année et Rock Falls High School était à 9,3%. Les autres quartiers des trois villes se situaient entre 2,8 % et 5,6 %.

Quant à la rétention des enseignants, Rock Falls High School a ramené 94,3 % de son personnel enseignant, Montmorency 91,1 % et East Coloma-Nelson 90,9 %. La base de référence pour la rétention était la livre sterling à 75,7 %.

Sterling Public Schools est le plus grand employeur des districts principaux, avec 198 enseignants. Dixon compte 154 enseignants, Rock Falls Elementary District 13 en compte 70.

Maîtrise de l’anglais, des mathématiques, des sciences

Le niveau de compétence reflète le pourcentage d’élèves qui ont atteint ou dépassé les niveaux scolaires, quel que soit leur point de départ. L’ISBE affirme avoir certaines des normes les plus rigoureuses du pays, ce qui se reflète dans ses taux de compétence apparemment faibles.

Les écoles de la région des trois villes qui maîtrisent le mieux les arts de la langue anglaise sont Rock Falls Middle School à 38,3%, Madison Elementary à Dixon à 30,9% et Montmorency à Rock Falls à 26,1%.

Ceux qui avaient les compétences en mathématiques les plus élevées étaient Montmorency à 31,2 %, Rock Falls Middle à 23,7 % et Merrill à Rock Falls à 23,1 %.

En tant que matière, la science est plus difficile à lire pour 2022, car l’ISBE a remplacé les taux de participation par la maîtrise en 2022. Les écoles avec la participation la plus élevée aux cours de sciences étaient Montmorency à 55,6%, Madison à 54,6% et East Coloma-Nelson à 54 %.

Inscription

Dans tout l’État, les inscriptions se sont stabilisées. L’ISBE a déclaré que cela se reflétait dans la baisse annuelle des taux de natalité, qui est de 2 % depuis 2010.

Voici les inscriptions par districts scolaires dans chaque comté :

Li : Dixon 2 463, Amboy 721, Ashton-Franklin 484, Steward 66, Paw Paw 114.

Côté blanc: Erie 618, River Bend 918, Prophetstown 754, Sterling 3 161, Morrison 935, Rock Falls ESD 855, East Coloma-Nelson 231, Montmorency 223, Rock Falls High School 558.

Lorgner: Kings 81, Creston 82, Rochelle High School 895, Oregon 1 467, Forrestville Valley 732, Polo 517, Meridian 1 418, Byron 1 478, Rochelle grade 1 511, Eswood 70.

Caroll : Eastland 706, West Carroll 906, Chadwick-Milledgeville 357.