L’état étonnamment correct de la dette à la consommation

Je sais que nous sommes tous impatients d’oublier, mais revenons un instant sur le printemps 2020. Ce fut une saison marquée par les totems illogiques et peu harmonieux d’une pandémie imminente: vidéos de lavage des mains de célébrités, courses apocalyptiques d’épicerie, vagues de contenu viral impliquant des chants sur le rebord de la fenêtre et des coups de pot. Cette camaraderie mondiale aurait pu être réconfortante, si tout n’était pas si terrifiant. Et en plus de la peur très réelle d’une pandémie, de nombreux Américains étaient également confrontés à la crainte imminente d’une crise financière à la fois nationale et désarmante.

Au deuxième trimestre 2020, le chômage américain a atteint 14,8%, son taux le plus élevé depuis le début du record en 1948. Le PIB américain a chuté à un taux annuel de 31,7% au cours de la même période. Dans un large éventail d’industries – soins de santé mentale, marketing, hôtellerie – mes amis et mes proches ont exprimé un sentiment de déséquilibre financier et d’économie équilibrante qui nous a suivis jusqu’à l’été.

Alors qu’un revenu fiable s’est évaporé pour un contingent important d’Américains, vous pourriez supposer que la dette nationale de carte de crédit a augmenté à mesure que les personnes dans le besoin se sont appuyées sur la bouée de sauvetage – mais vous auriez tort.

Les soldes des cartes de crédit ont en fait fortement diminué, de 76 milliards de dollars, au deuxième trimestre 2020

Selon un récent rapport du Congrès, les soldes des cartes de crédit ont en fait fortement diminué, de 76 milliards de dollars, au deuxième trimestre de 2020. Vous pouvez également supposer que, avec la guillotine du chômage suspendue précipitamment dans la balance, les Américains pourraient différer les gros achats, comme les maisons ou des voitures. Encore une fois, vous vous trompez : au quatrième trimestre de 2020, la dette hypothécaire a atteint 10 000 milliards de dollars (contre une statistique de 9,56 000 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019), et la dette de prêt automobile a atteint 1 400 milliards de dollars.

Les temps désespérés, semble-t-il, n’ont pas conduit à des mesures désespérées. Si les Américains étaient confrontés à ce que beaucoup prévoyaient être la plus grande crise financière depuis la Grande Dépression, ou du moins la Grande Récession, pourquoi leurs habitudes de dépenses et d’accumulation de dettes étaient-elles si… saines ? La sociologue et démographe Teresa Sullivan a quelques idées.

Sullivan, qui enseigne à l’Université de Virginie, a étudié la faillite des consommateurs pendant des décennies, publiant des livres primés sur le sujet aux côtés des co-auteurs Elizabeth Warren (oui, c’est Elizabeth Warren) et du spécialiste de la faillite Jay Lawrence Westbrook. Elle dit qu’il est « impossible d’examiner » la faillite des consommateurs sans tenir compte également de la dette des consommateurs. En juin, j’ai parlé avec Sullivan pour analyser les tendances des finances personnelles et de la dette des Américains avant et pendant la pandémie de Covid-19.

Notre interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

L’expression « dette à la consommation » est une expression que le public a tendance à mal interpréter. Qu’est-ce que la dette à la consommation et à quoi ressemble-t-elle en Amérique ?

Dans mon propre travail sur la faillite des consommateurs, la dette « de consommation » est toute dette contractée par un individu ou un couple (par opposition à une entreprise) – ce serait donc des hypothèques, une dette automobile, une dette étudiante, des prêts bancaires, etc. Le rapport de crédit G.19 exclut toute dette garantie par un bien immobilier, il omet donc les hypothèques. Bien entendu, le consommateur ne peut pas omettre l’hypothèque. La Réserve fédérale a déclaré 14,56 billions de dollars de dette à la consommation après le quatrième trimestre de 2020.

À quoi ressemblait le paysage de la dette à la consommation en Amérique avant la crise de Covid-19 ? Qui était particulièrement vulnérable ?

Tout d’abord, il a fallu beaucoup de temps aux États-Unis pour se remettre de la récession de 2008. Les gens étaient alors très prudents à l’idée de contracter de nouvelles dettes, mais ils sont devenus moins prudents au fur et à mesure que nous avancions dans la décennie de l’adolescence. Ainsi, en 2019, l’année avant le coup de Covid, la dette totale des consommateurs était d’un peu plus de 14 000 milliards de dollars, selon la Réserve fédérale et Experian.

Il y avait beaucoup de gens dont les finances étaient en équilibre, mais à peine. Ils n’avaient pas d’épargne d’urgence sur laquelle se rabattre, et lorsqu’ils ont perdu leur emploi, leur source de revenu stable a disparu. La vulnérabilité était l’absence d’un coussin.

Quels ont été les impacts immédiats du Covid-19 sur la dette des consommateurs ?

Pendant la pire partie de Covid, les gens étaient assez prudents. La dette a augmenté, mais toutes les dettes n’ont pas augmenté. Par exemple, les États-Unis ont connu la plus forte baisse trimestrielle enregistrée des soldes de cartes de crédit (environ 76 milliards de dollars, voir l’étude du Congressional Research Service du 6 mai 2021). D’une part, les gens ont cessé de dépenser ; ils ont vraiment simplement réduit les dépenses. C’est l’une des raisons pour lesquelles les entreprises ont été si durement touchées : à part les blocages et tout le reste, les gens n’achetaient pas de trucs.

« Je dirais que ce qui l’a vraiment sauvé d’un désastre total, ce sont les trois contrôles de relance. »

Mais je dirais que ce qui l’a vraiment sauvé d’être un désastre total, ce sont les trois contrôles de relance. Ce premier chèque de relance a été dépensé presque entièrement en dépenses, et il est apparu que c’était la période de chômage le plus élevé. Lorsque le deuxième chèque de relance est sorti, les gens étaient plus susceptibles de dépenser cela pour s’endetter; c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles nous avons commencé à constater une baisse de la dette de carte de crédit. Et puis au moment où nous sommes arrivés au troisième chèque de relance, certaines personnes le dépensaient, d’autres achetaient une dette, mais un nombre surprenant l’a sauvé. Le taux d’épargne des particuliers a en fait atteint un sommet en avril 2020. Qui l’aurait cru ?

Comment les impacts financiers de Covid-19 ont-ils évolué alors que la pandémie s’est poursuivie jusqu’en 2020 et en 2021 ?

Lorsque le Congrès a adopté la loi CARES et les lois ultérieures pour soulager les Américains, l’une des choses qu’il a faites a été de fournir une abstention hypothécaire, ce qui signifiait que si vous étiez en retard sur votre paiement hypothécaire, le prêteur devait s’en accommoder. pendant un certain temps. En fait, les prêteurs ne pouvaient pas dire au bureau de crédit que vous étiez en souffrance. Dans le même temps, ils ont également prolongé le remboursement des prêts étudiants, et le CDC a déclaré que vous ne pouvez pas expulser les locataires en raison de la crise sanitaire.

L’allégement fédéral a presque sûrement fait une énorme différence parce que les gens pouvaient acheter des produits d’épicerie et d’autres produits de première nécessité, et l’abstention sur les hypothèques et les expulsions signifiait qu’ils pouvaient reporter les paiements hypothécaires ou de loyer (mais ces obligations n’ont pas disparu). Les allocations de chômage plus importantes ont également fourni de l’argent aux chômeurs, parfois plus que leurs revenus perdus.

Mais il semble que les dépenses discrétionnaires ont rebondi lentement. De nombreux achats pouvaient être et ont été reportés (comme les vêtements). Il y a eu une baisse notable de la fréquentation des collèges, ce qui signifie que les étudiants ne paient pas les frais de scolarité, de chambre et de pension.

La plus forte augmentation de la dette à la consommation concerne les prêts hypothécaires. Et le groupe le plus important là-bas, du moins en termes de pourcentage, a été la génération Z, notre plus jeune génération. Experian dit qu’ils ont eu une augmentation de 67 pour cent de la dette hypothécaire. C’est encore faible, par rapport à la dette des générations plus âgées, mais c’était la plus forte augmentation. Cela peut refléter le fait qu’ils essaient d’entrer sur le marché du logement.

Vous avez mentionné que la dette de carte de crédit a diminué pendant le pire de la pandémie. Un rapport de Creditcards.com a révélé que 51 % des adultes endettés par carte de crédit (environ 51 millions) ajoutée à leur équilibre en 2020, et 44% d’entre eux blâment la pandémie. Pourquoi pensez-vous qu’il y a un écart dans les statistiques, et les deux peuvent-elles être vraies ?

Il est possible que les deux soient vrais. Experian rapporte que la dette de carte de crédit a diminué de 9 % entre 2019 et 2020. Je pense que les consommateurs sont devenus beaucoup plus avertis du fait que leur taux d’intérêt le plus élevé se trouve sur le solde de leur carte de crédit. Vous savez quel est votre taux d’intérêt sur votre hypothèque, mais souvent avec votre carte de crédit, vous n’êtes pas vraiment sûr de ce que c’est, car avec certaines cartes de crédit, il peut fluctuer. En raison de l’incertitude et des taux élevés d’endettement par carte de crédit, pour certaines personnes, si elles avaient de l’argent pour rembourser une dette, c’est ce qu’elles ont payé. Je pense que l’une des choses que le chèque de relance a fait, c’est qu’il leur a donné une alternative à l’utilisation de la carte de crédit pour payer leurs dépenses quotidiennes.

Cela dit, il y avait probablement des gens qui mettaient leurs courses et tout le reste sur leur carte de crédit parce qu’ils n’avaient pas d’autre moyen de se les procurer. Ce que je regarderais, si vous pouviez y arriver, et vous ne pouvez pas, serait la composition de ce que les gens achètent avec des cartes de crédit. Ils n’achetaient pas de repas au restaurant parce que les restaurants étaient fermés. Ils n’achetaient pas de billets d’avion. Mais ils auraient pu utiliser leur carte de crédit à l’épicerie, à la pharmacie et, dans de nombreux cas, ils auraient même pu payer leur loyer avec une carte de crédit. Seules les sociétés émettrices de cartes de crédit pourraient vous dire s’il y a eu un changement dans la composition de l’utilisation de la carte.

A quoi devons-nous nous attendre ?

Tout d’abord, je pense que cela dépend non seulement du taux de chômage, mais aussi de l’évolution des salaires. S’il y a une augmentation des salaires, cela peut donner aux gens un petit coussin.

Les signes troublants à surveiller seront les défauts de paiement des prêts étudiants (après la fin de l’abstention), les saisies et les expulsions. Je surveillerais toute augmentation de l’itinérance enregistrée dans les districts scolaires cet automne. Et la saison des vacances sera également importante à surveiller.

Nous savons que les dépôts de bilan des consommateurs ont beaucoup baissé en 2020, mais ils augmentent maintenant à nouveau. En mars, nous avons eu 40 000 faillites de consommateurs ; en avril, nous en avions 38.000. C’est un truisme parmi certains professionnels de la faillite que les gens attendent pour déposer jusqu’à ce qu’ils aient épuisé toutes les alternatives. Avec la fin de la protection contre les hypothèques et les expulsions, nous verrons presque sûrement plus de personnes déposer une demande au chapitre 13 pour essayer de sauver leur maison. Une façon de gagner plus de temps avec une expulsion ou une saisie est de déposer le bilan. Habituellement, lorsque ces faillites augmentent, cela pourrait bien être associé à une augmentation des expulsions et des saisies.

L’étude de recherche du Congrès que j’ai mentionnée ci-dessus note que par rapport à la Grande Récession de 2008, plus de propriétaires pendant la pandémie avaient plus de valeur nette de leur maison, et ils étaient donc mieux placés pour refinancer. Et le marché immobilier est en plein essor dans de nombreux domaines, de sorte que les propriétaires en difficulté peuvent chercher à vendre leur maison et à rembourser leurs prêteurs. De même, certaines personnes qui prennent du retard sur leurs prêts automobiles pourraient être en mesure de vendre leurs voitures car il existe actuellement une forte demande de voitures d’occasion.

« 26 % des personnes interrogées ont déclaré avoir du mal à payer les dépenses de leur ménage. C’est un drapeau rouge.

Le Census Bureau a commencé à réaliser une enquête très utile pendant la pandémie appelée l’enquête Pulse, qui sort chaque semaine et interroge les gens sur leurs difficultés économiques. Dans l’enquête qui couvrait le 12 au 24 mai, il y avait encore 26 pour cent des répondants qui ont dit qu’ils avaient du mal à payer les dépenses de leur ménage. C’est un drapeau rouge. Et 9 pour cent des adultes étaient dans des ménages où ils ont dit qu’au moins un certain temps au cours de la semaine dernière, il n’y avait pas eu assez à manger. Il me semble donc que les personnes qui ont été dans une situation désespérée ne vont pas s’en sortir de sitôt.

Les personnes que vous avez mentionnées ont connu la plus grande vulnérabilité avant la pandémie étaient celles qui n’avaient ni coussin ni économies. Pensez-vous que cela va changer ?

Les gens qui raclent en quelque sorte, ils raclent toujours. La vie ne va pas nécessairement s’améliorer pour eux de sitôt. Maintenant, il y a des États qui augmentent leur salaire minimum ; ça pourrait aider. Mais ce que je dirais, juste en conclusion, c’est que tout cela aurait été bien pire s’il n’y avait pas eu l’effort de fournir un stimulus.