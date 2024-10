L’État et les organismes caritatifs catholiques d’Hawaï règlent une affaire de maltraitance présumée sur un enfant en famille d’accueil

L’État d’Hawaï et Catholic Charities Hawaii ont réglé une poursuite civile d’un montant de 690 000 $ concernant des allégations d’agression sexuelle répétée, d’agressions sexuelles et d’abus sur un enfant placé en famille d’accueil par le fils de la mère adoptive et son ami qui vivaient tous deux avec eux, ont déclaré les avocats du plaignant.

La mère biologique de l’enfant adoptif a déposé une plainte au nom de sa fille le 10 octobre 2019 devant le tribunal de circuit de Kona, désignant comme défendeurs l’État d’Hawaï, le Département des services sociaux de l’État, puis la travailleuse sociale du DHS, Kerry Perez, dans son rapport officiel. capacité, Gloria Holmes et les deux hommes. Catholic Charities a ensuite été ajouté comme défendeur.

L’État et les œuvres caritatives catholiques se sont mis d’accord le 29 août. Holmes, la mère adoptive, s’est installée séparément en janvier, selon les archives judiciaires, mais les détails étaient confidentiels.

Les organismes caritatifs catholiques ont accepté de payer 90 000 $. Mais le plaignant doit attendre le règlement de 600 000 $ de l’État jusqu’à l’approbation de la législature de l’État lors de la session législative de 2025.

Au moment des agressions présumées, entre juillet 2017 et février 2018, la victime avait 13 et 14 ans. Elle en a aujourd’hui 20, a déclaré l’un de ses avocats, Carlos Perez-Mesa Jr.

La police a été informée des agressions sexuelles présumées en février 2018 après que la jeune fille a été retirée du foyer d’accueil de Holmes et lorsqu’elle a commencé à se faire du mal, mais ni le fils de Holmes, Wayne Holmes, ni son ami, Tye Puaoi-Marcellino, n’ont jamais été inculpés. , ont déclaré ses avocats.

Annaliese Wolf, la procureure adjointe chargée de l’affaire, a refusé de commenter pourquoi aucune accusation n’a été déposée.

Le rapport d’expert du plaignant réalisé par Stolar Consultation Inc., qui, selon Perez-Mesa, n’a pas été contesté par les accusés, a fourni des détails sur ce qui est arrivé à la jeune fille, ce que les deux hommes lui auraient fait et comment le DHS, les œuvres caritatives catholiques et leurs employés lui ont laissé tomber. Certaines informations contenues dans le rapport sont tirées des dépositions dans l’affaire.

Le DHS est l’agence faîtière des services sociaux de l’État et gère, entre autres choses, les services de protection, de placement familial et d’adoption d’Hawaï. Le DHS engage Catholic Charities Hawaii pour aider à contrôler les foyers d’accueil potentiels et a été poursuivi dans cette affaire parce que le plaignant a été placé en famille d’accueil par le DHS sur la base d’un rapport rédigé par Catholic Charities le 31 juillet 2017 ou vers cette date, indique la plainte.

Dès décembre 2015, bien avant que l’adolescent de 13 ans ne soit placé dans le foyer d’accueil des Holmes, le DHS a été informé par la police du comté d’Hawaï de l’existence du foyer d’accueil après qu’un voisin a déposé une plainte auprès du Centre national pour les enfants disparus et exploités.

La police a répondu à la plainte et a contacté le DHS, qui n’a pas enquêté sur ces allégations.

Un superviseur du DHS qui n’a pas été cité comme accusé a témoigné dans sa déposition pour un rapport d’incident du département de police d’Hawaï daté du 29 décembre 2015, selon le rapport Stolar.

Le rapport de police indique que le voisin pensait que des enfants étaient exploités sexuellement, peut-être en échange de médicaments sur ordonnance. Elle a observé le changement des couches et a vu ce qui aurait pu être une blessure due à l’exploitation, selon le rapport. Elle a déclaré à la police que des hommes non identifiés dans la maison regardaient des films contenant de la nudité, peut-être en présence des enfants, et qu’elle pensait qu’il y avait une consommation et une vente de drogue.

Bien que ces allégations n’aient jamais été fondées, le DHS en a été informé et, selon le superviseur du DHS, l’agence d’État n’a pas donné suite aux allégations du voisin.

Le rapport et la plainte Stolar allèguent que Perez, l’assistant social du DHS, a rencontré l’enfant adoptif qui est le plaignant dans cette affaire dans un café pour discuter de son placement dans la maison de Holmes. Le rapport indique que la sœur aînée de la fille d’accueil, alors mineure et déjà placée là-bas, était également présente à cette réunion de mai 2017.

La fille aînée a dit à sa sœur qu’un homme qui fréquentait la maison essayait constamment d’avoir des relations sexuelles avec elle, selon le rapport, qui disait qu’elle faisait référence à Puaoi-Marcellino, alors âgé de 30 ans. Perez aurait entendu cela et aurait dit à la sœur aînée : « Ne lui dites pas cela (au plaignant). Sinon, elle n’y ira pas (résidence de G. Holmes) », selon la plainte.

Le rapport Stolar indique que la sœur, dans sa déclaration de 2022, a allégué que Puaoi-Marcellino l’avait agressée sexuellement à plusieurs reprises, qu’il était souvent seul à la maison avec les autres enfants adoptifs du matin au soir et que Perez le voyait souvent à la maison. .

Perez n’aurait pas déposé de rapport obligatoire en cas de maltraitance présumée sur un enfant, n’aurait pas réussi à expulser la sœur, aurait réprimandé la sœur pour avoir tenté d’effrayer sa sœur cadette et aurait placé la jeune fille de 13 ans dans le même foyer, selon le rapport Stolar.

L’appartement d’une chambre de Gloria Holmes a été approuvé pour la première fois comme foyer d’accueil en 2013, malgré ses antécédents criminels d’agression, selon les archives judiciaires.

Un employé d’une organisation caritative catholique a réalisé un rapport d’étude sur la maison de Holmes en 2013, mais le rapport a été expurgé, il n’est donc pas clair si le travailleur social a interrogé d’autres adultes et enfants de la maison. Le superviseur du travailleur social a signé le rapport et a fait la recommandation au DHS, selon Mark Gallagher, un autre avocat du plaignant.

Il a déclaré que Wayne Holmes était au départ un visiteur fréquent et qu’il avait fini par devenir baby-sitter pour les enfants adoptifs.

« Les organismes caritatifs catholiques n’ont pas examiné Wayne, même s’ils savaient qu’il vivait dans un appartement adjacent », a déclaré Gallagher. Lorsque Gloria Holmes a obtenu un appartement plus grand, son fils et Puaoi-Marcellino ont emménagé, a-t-il déclaré.

Gloria Holmes, l’État et les œuvres caritatives catholiques ont permis à Puaoi-Marcellino d’avoir un accès illimité aux enfants, selon le rapport Stolar.

« MS. Holmes n’a pas réussi à protéger et a sciemment mis en danger (les deux sœurs) et d’autres enfants placés en famille d’accueil en permettant à Puaoi-Marcellino et Wayne ‘Chris’ Holmes un accès sans entrave à ces jeunes filles alors qu’elle les laissait systématiquement seules avec elles », indique le rapport.

Gallagher a déclaré : « Les enfants placés en famille d’accueil comptent parmi les citoyens les plus vulnérables, et nous n’arrivons pas à prendre soin d’eux correctement. C’est très triste.

La partie règlement de l’État comprend les réclamations contre Perez. Les responsables du DHS ont déclaré qu’elle ne travaillait plus pour le département, mais n’ont pas répondu aux questions quant à savoir si le DHS l’avait réprimandée ou avait mis fin à son emploi.

Les coordonnées de Perez sont introuvables.

Perez, l’État et le DHS étaient représentés par le ministère du Procureur général, qui a répondu à la demande de commentaires du Honolulu Star-Advertiser en déclarant : « Les parties sont parvenues à un règlement mutuellement acceptable. Compte tenu de la nature confidentielle et sensible de l’affaire, nous n’avons pas d’autre déclaration pour le moment.

Le DHS a déclaré dans une déclaration écrite : « Le département apprécie que l’affaire ait abouti à une résolution et espère le meilleur pour le plaignant pour l’avenir. »

Catholic Charities Hawaii a déclaré dans une déclaration écrite : « Nous voulons préciser que ce règlement ne constitue pas un aveu de culpabilité ou d’acte répréhensible. Nous soutenons à 100 % notre personnel dévoué, qui travaille sans relâche pour respecter les normes les plus élevées de soin et d’intégrité dans tous nos processus.

« La sécurité et le bien-être de nos clients sont et seront toujours notre priorité absolue. Nous continuerons de nous concentrer sur notre mission consistant à fournir une large gamme de services sociaux avec dignité, compassion, justice sociale et engagement envers l’excellence.

Gloria Holmes, qui a conclu un accord de règlement distinct et confidentiel le 29 janvier, n’a pas pu être localisée pour commenter. Ses avocats n’ont pas répondu à la demande de commentaires du Star-Advertiser.

Les honoraires d’avocat de Holmes étaient couverts par une police d’assurance qui couvre jusqu’à 100 000 $ pour la défense juridique d’un parent adoptif en cas de poursuite.

Wayne Holmes et Puaoi-Marcellino n’ont jamais comparu dans l’affaire. Les avocats du plaignant affirment que Puaoi-Marcellino est sans abri et n’a pas pu être retrouvé. Une audience sur une demande de jugement par défaut contre Wayne Holmes a été fixée au 24 septembre mais a été annulée après qu’un règlement ait été conclu.

Les tentatives de Star-Advertiser pour contacter les deux hommes ont échoué.