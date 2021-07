L’État est poursuivi pour une loi exigeant que les personnes transgenres fournissent une preuve de chirurgie si elles veulent changer de sexe sur leur acte de naissance – RT USA News

Deux plaignants transgenres poursuivent l’État du Montana au sujet d’une loi exigeant la preuve d’une chirurgie de changement de sexe pour modifier son sexe sur son acte de naissance, ce qu’ils prétendent, ainsi que des militants, enfreint leurs droits civils.

La loi en question a été signée par le gouverneur républicain Greg Gianforte en avril et exige que le département de la santé de l’État reçoive « une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’un tribunal compétent indiquant que le sexe de la personne née dans le Montana a été modifié par une intervention chirurgicale. »

Des militants ont fustigé la loi, affirmant qu’elle restreignait les droits des personnes transgenres. Dans la plainte déposée vendredi, les défendeurs ont fait valoir qu’elle avait été mise en place pour « marginaliser les personnes transgenres ».





Les deux plaignants sont Amelia Marquez, qui est née de sexe masculin mais s’identifie comme une femme, et John Doe, qui est né de sexe féminin et s’identifie comme un homme. Ils demandent à un tribunal d’État d’interdire l’application de la loi.

Marquez a fait valoir dans le procès que la loi ne tient pas compte des facteurs qui peuvent empêcher les personnes transgenres de subir une chirurgie génitale. Marquez a affirmé qu’elle avait suivi des traitements hormonaux, mais qu’elle n’avait pas les moyens de se permettre ou de s’absenter du travail pour se faire opérer.

Doe, pendant ce temps, a traversé « chirurgie reconstructive thoracique masculinisante » et pris d’autres mesures « mettre son corps en conformité avec l’identité de genre masculine », mais il ne veut pas de nouvelle intervention chirurgicale.

Marquez a déclaré ne pas être en mesure de changer le sexe sur son acte de naissance « est un rappel douloureux et stigmatisant du refus de l’État du Montana de me reconnaître en tant que femme ».

Marquez et Doe sont représentés par l’American Civil Liberties Union (ACLU), qui a fustigé le gouvernement du Montana pour avoir augmenté « la bureaucratie gouvernementale dans la vie des gens » et ne pas fournir une raison valable pour laquelle la preuve de la chirurgie pour un individu doit être enregistrée auprès de l’État.





« Les tribunaux et les législateurs des États du pays ont de plus en plus déclaré que ces obstacles à l’exactitude des documents d’identité sont inutiles et ne servent à rien pour le gouvernement », John Knight, avocat principal du projet ACLU LGBTQ & HIV, a déclaré dans un communiqué. « Les personnes transgenres et non binaires ont besoin de la reconnaissance de qui elles sont et non de la permission du gouvernement de vivre leur vie. »

Des poursuites similaires dans l’Ohio et l’Utah ont conduit les juges à décider qu’il était du droit des gens de modifier leurs certificats de naissance sans règles restreignant les changements de sexe.

Le procès contre la loi du Montana répertorie également le gouverneur Greg Gianforte, du Département de la santé publique et des services sociaux du Montana, et son chef Adam Meier, en tant que défendeurs.

