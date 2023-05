L’état d’urgence provincial déclaré en Alberta alors que les incendies de forêt se propagent et que davantage de résidents fuient

Le gouvernement de l’Alberta a déclaré l’état d’urgence provincial alors que des incendies de forêt incontrôlables forcent davantage de résidents à quitter leur domicile.

La première ministre Danielle Smith en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

Plus tôt dans la journée, lors d’une autre conférence de presse sur les conditions d’incendie, Smith a suggéré que la province envisageait l’état d’urgence.

Elle a également décrit la situation actuelle des incendies de forêt en Alberta comme une « crise sans précédent ».

En vertu de la Loi sur la gestion des urgences, déclarer l’état d’urgence est un mécanisme juridique qui offre au gouvernement provincial un niveau supérieur de coordination intergouvernementale en travaillant avec les municipalités, les organisations et les entreprises pour soutenir les résidents évacués.

Cela permet également un suivi 24 heures sur 24 de la situation, l’accès à des fonds discrétionnaires d’urgence, la capacité de mobiliser un soutien supplémentaire.

Près de 25 000 Albertains ont été forcés de quitter leur domicile alors que les incendies de forêt continuent de faire rage dans le nord et le centre de l’Alberta, tandis que 5 200 résidents sont en alerte d’évacuation.

Le nombre d’incendies actifs est passé de 103 à 110, car les conditions chaudes et sèches ont entraîné des incendies de forêt à propagation rapide qui ont menacé les maisons, les entreprises et les vies.

Trente-six de ces incendies ont été considérés comme hors de contrôle.

« Je tiens à assurer à tous que notre province dispose des bons outils, de la bonne technologie et des bonnes ressources en place pour relever ce défi, et qu’ils obtiendront le soutien dont ils ont besoin.

REGARDER | Des personnes évacuées par un feu de forêt en Alberta parlent de fuir leur maison

Les évacués partagent leurs inquiétudes alors que les incendies de forêt font rage en Alberta Près de 25 000 Albertains ont été forcés de quitter leur domicile alors que les incendies de forêt continuent de faire rage dans le nord et le centre de l’Alberta, tandis que 5 200 résidents sont en alerte d’évacuation.

Le gouvernement fédéral est prêt à aider, si nécessaire, a déclaré Smith.

« C’est une période de danger élevé, mais je dois dire que cette année est nettement plus élevée en termes d’hectares brûlés que ce que nous avons vu au cours des cinq dernières années », a déclaré Christie Tucker, responsable de l’information sur les incendies de forêt, lors de la conférence de presse.

Elle a ajouté que près de 350 000 hectares de terres avaient brûlé depuis le 1er janvier, samedi soir.

Hier, c’était particulièrement mauvais en termes de conditions, a-t-elle déclaré.

« Nous nous attendions à un comportement extrême des feux de forêt hier avec les conditions que nous voyions et c’est ce que nous avons », a-t-elle déclaré.

Une colonne de fumée s’élève d’un feu de forêt près de Shining Bank, en Alberta. le 5 mai 2023. (Alberta Wildfire / Document via Reuters)

Tucker a déclaré qu’en moyenne, le nombre total d’hectares brûlés à cette période de l’année se situe généralement autour de 800.

Plus de 1 000 évacués de Drayton Valley et du comté de Brazeau se sont inscrits au Edmonton Expo Centre, a annoncé samedi la ville d’Edmonton dans un communiqué de presse.

« Le centre d’accueil de la ville d’Edmonton [is providing] hébergement temporaire, services de restauration, vêtements, soins de santé et soins aux animaux pour les personnes évacuées », a-t-il déclaré.

La ville de High Level a également annoncé samedi qu’elle aidait jusqu’à 500 évacués de Rainbow Lake, qui a été évacué plus tôt dans la journée.

Les résidents se verront offrir de l’espace dans la piste de curling. La ville travaille également à fournir un espace pour les résidents voyageant avec des roulottes de vacances.

Samedi, les services de santé de l’Alberta ont temporairement fermé le centre de soins de santé Edson en raison des incendies de forêt dans la région.

Plus de 90 patients et résidents ont été transférés dans d’autres établissements de soins de la zone nord, a déclaré AHS.

L’une des plus importantes évacuations se déroule dans la région d’Edson, y compris les 8 000 habitants de la ville. On dit aux habitants de cette zone d’évacuer vers Jasper ou Hinton, car certaines parties de l’autoroute 16 à l’est de la zone sont fermées.

La municipalité de Jasper avise les résidents de se préparer à une panne de courant prolongée.

Lindsay Lauer est enceinte de 36 semaines et évacuée de Drayton Valley avec sa famille, y compris son enfant d’un an.

« Je me sens juste très dépassée et très effrayée et incertaine de ce qui se passe dans notre communauté », a-t-elle déclaré.

« Ce fut une expérience très traumatisante pour ma famille. Il y a donc beaucoup d’émotions différentes en ce moment. »

Son mari a du bétail qu’il a dû laisser derrière lui. Elle a dit qu’il était triste de voir le mode de vie des gens en danger autour de Drayton Valley.

« J’ai déjà eu une grossesse très compliquée, ce qui n’a pas été facile pour ma famille et moi », a déclaré Lauer.

« Je pense que le simple fait d’être touché par ça aussi, c’était vraiment comme la cerise sur le gâteau pour beaucoup de choses pour nous. »

Au total, 79 pompiers de l’Ontario et du Québec arriveront en Alberta aujourd’hui pour aider à combattre les nombreux incendies qui se sont déclarés au cours de la semaine dernière. 200 pompiers supplémentaires arriveront dans les prochains jours.

Toute la province est sous le coup d’une interdiction de feu. Une restriction provinciale concernant les véhicules hors route est en place. L’utilisation récréative des véhicules hors route sur les terres publiques, y compris sur les sentiers désignés VHR, est interdite.

Alberta Wildfire demande également aux personnes qui pilotent des drones récréatifs de s’arrêter immédiatement.

« Nous avons entendu dire que des personnes utilisent des drones récréatifs opérant illégalement dans des zones d’opérations de feux de forêt, ce qui peut être extrêmement dangereux pour les pompiers et pour les pilotes qui survolent la zone et peuvent inhiber notre capacité à combattre ces incendies », a déclaré Tucker.

Un panache de fumée derrière l’église communautaire d’Entwistle, comme on l’a vu vendredi après-midi. Entwistle est l’une des nombreuses communautés de l’Alberta faisant l’objet d’un ordre d’évacuation. (Soumis par Mark Cacka)

La police arrête 4 personnes en lien avec une effraction

Pendant ce temps, des cambriolages dans certaines régions sont signalés alors que les gens fuient leurs maisons.

La GRC a arrêté quatre personnes relativement à une introduction par effraction dans une station-service à Drayton Valley, cap. Troy Savinkoff a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Nous avons des enquêteurs qui déterminent l’implication potentielle des suspects dans d’autres cambriolages dans la communauté », a déclaré Savinkoff.

Ces types d’effractions expliquent en partie pourquoi Zachary Dressler est resté chez lui à Drayton Valley, même si la ville fait l’objet d’un ordre d’évacuation.

« Je suis super paranoïaque à l’idée que quelqu’un entre par effraction chez moi », a-t-il déclaré samedi à CBC News.

« Cela m’aurait vraiment beaucoup bouleversé. Alors j’étais comme, ce serait mieux pour moi d’être ici. Et s’il devenait un fait que ma maison brûlait alors … Je serais parti immédiatement et j’aurais pu partir parce qu’il n’y avait personne ici. »

Le sous-commissaire Curtis Zablocki, commandant de la GRC de l’Alberta, a déclaré lors d’une conférence de presse samedi que la plupart des gens coopèrent avec les ordres d’évacuation.

« Il y en a quelques-uns cependant qui sont quelque peu réticents et qui ont peut-être des inquiétudes ou peut-être des inquiétudes importantes concernant une évacuation. Et bien sûr, nous travaillons avec eux et travaillons avec les autorités locales pour résoudre ces inquiétudes et ces situations. »

Zablocki a déclaré que jusqu’à présent, ces incidents semblent être rares.