L’état d’urgence est décrété pour la région de New York en raison de fortes pluies et les inondations devraient durer des heures.

Des gens marchent sous des parapluies sous de fortes pluies le 29 septembre 2023 dans le quartier de Flatbush, dans le quartier de Brooklyn, à New York. Michael M.Santiago | Getty Images

Les trois États commençaient tout juste à se dessécher après les quatre jours de trempage qui ont mis un frein aux plans du week-end dernier – et maintenant davantage de pluie frappe la région, certaines zones pouvant recevoir plus de 5 pouces de précipitations. Les prévisions renforcent le risque de fortes pluies centrées autour de la région de New York de vendredi à samedi matin. Une surveillance des inondations est en vigueur jusqu’à 6 heures du matin samedi pour l’ensemble des trois États, avec des taux de précipitations de 1 à 2 pouces par heure attendus parfois. Dans toute la région, on peut s’attendre à au moins 2 à 4 pouces, tandis que dans certaines zones, on peut s’attendre à voir entre 5 à 8 pouces avant que les tempêtes ne se poursuivent. Des avertissements de crue éclair ont été émis pour une grande partie de New York et les comtés environnants du New Jersey, de la vallée de l’Hudson et du Connecticut jusqu’à 12h30. Des périodes de fortes pluies et même d’orages sont possibles à mesure que le trajet du matin se poursuit, mais elles seront encore plus répandues tout au long de l’après-midi et de la soirée. Des inondations sont possibles dans une grande partie de la zone des trois États en raison des fortes pluies qui arrivent alors que le sol est déjà gorgé d’eau en raison des restes d’Ophélie qui ont inondé la région. En ce qui concerne les quantités de précipitations, une grande partie de la région de New York (y compris les cinq arrondissements) connaîtra probablement 2 à 4 pouces au moment où la tempête se déplacera. Les endroits qui pourraient voir plus que cela incluent des parties des comtés d’Ocean et de Monmouth le long de la côte du New Jersey, ainsi que des endroits isolés de la vallée de l’Hudson, où de 4 à 8 pouces de pluie pourraient tomber. D’autres endroits peuvent voir des quantités plus faibles, seulement environ un pouce ou deux, comme dans les parties orientales de Long Island et certaines parties du New Jersey. Encore une fois, en raison des quatre jours de pluie constante du week-end dernier qui ont saturé le sol, obtenir autant de précipitations si rapidement est plus que suffisant pour créer de graves inondations et des crues soudaines.

De fortes pluies sont prévues sur le nord-est des États-Unis le 29 septembre 2023. NOAA

MTA se prépare à d’éventuelles inondations dans le système de transport en commun

Le MTA a commencé jeudi à se préparer à la tempête et son président, Janno Lieber, a déclaré que le système « fonctionnerait » tout au long de la tempête, mais a ajouté que des interruptions étaient possibles dans les endroits particulièrement problématiques et sujets aux inondations. LIRR disposerait également de personnel supplémentaire afin de résoudre rapidement tout problème. Lieber a déclaré qu’il était possible que certains ponts soient fermés, en fonction des conditions de vent et de pluie. Les zones côtières seront à nouveau menacées, poursuivant ainsi leur course brutale vers des endroits comme la côte du New Jersey. Jour après jour, il y a des rafales de vent, des vagues agitées et des marées hautes plus hautes, et malheureusement les inondations côtières seront à nouveau une préoccupation. Une pleine lune n’aidera pas à réduire le niveau des marées, ce qui entraînera des risques d’inondations côtières mineures. Des vagues agitées entraîneront également une érosion supplémentaire des plages. On ne s’attend pas à de violentes tempêtes accompagnées de vents destructeurs, de grêle et de tornades ; il semble que ce soit de la pluie, même s’il y en a beaucoup.

New York publie un avis aux voyageurs pour vendredi et samedi

Le service de gestion des urgences de la ville de New York a émis un avis aux voyageurs pour toute la journée de vendredi et pour samedi matin. « Tous les New-Yorkais doivent faire preuve de prudence », a déclaré le commissaire à la gestion des urgences de New York, Zach Iscol, dans un communiqué. « Si vous devez voyager, envisagez d’utiliser les transports en commun et prévoyez un temps de trajet supplémentaire, et si vous devez conduire, n’empruntez pas les routes inondées. Si vous vivez dans un appartement au sous-sol, en particulier dans une zone sujette aux inondations, soyez prêt à déménager dans un appartement plus élevé. sol. »

Des voitures traversent de légères inondations sur Ocean Avenue au milieu de fortes pluies le 29 septembre 2023 dans le quartier de Flatbush, dans l’arrondissement de Brooklyn, à New York. Michael M.Santiago | Getty Images

La ville a adopté un plan de crue soudaine et demandera à des équipes d’inspecter les bassins versants et les routes dans les zones sujettes aux inondations. Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a rappelé aux résidents d’être prudents et de ne jamais conduire ou marcher sur des routes inondées. « J’ai demandé à mon équipe de se préparer à la tempête et de se coordonner à l’avance avec les autorités du comté et locales », a déclaré Murphy dans un communiqué. À Hoboken, le maire Ravi Bhalla a averti les habitants de prendre des précautions. « La ville de Hoboken se prépare à ce qui devrait être une tempête importante avec des périodes prolongées de fortes pluies, qui provoqueront probablement des inondations dans les zones basses de Hoboken », a déclaré Bhalla dans un communiqué. « J’encourage les résidents, en particulier ceux qui habitent dans des appartements en rez-de-jardin, à prendre des précautions avant la tempête. J’encourage également les résidents et les visiteurs à éviter de conduire pendant les périodes de fortes précipitations lorsque cela est possible. Pendant que nos stations de pompage des crues sont en fonctionnement et que nos parcs de résilience sont positionnés pour stocker l’eau dans la mesure du possible, la gravité prolongée des conditions météorologiques pourrait dépasser la capacité de nos infrastructures à retenir l’eau de pluie hors des rues.

Les écoles publiques de New York prévoient de rester ouvertes vendredi