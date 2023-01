L’état d’urgence déclaré dans la Californie ravagée par la tempête

Des pluies et de la neige excessives devraient frapper jeudi l’État de Californie, dans l’ouest des États-Unis.

Le gouverneur de Californie a déclaré une urgence à l’échelle de l’État.

Les services météorologiques ont averti les Californiens de ne pas voyager inutilement.

Des pluies excessives, de la neige abondante et des glissements de terrain devraient frapper la Californie jusqu’à jeudi alors qu’une série de tempêtes hivernales se déchaînent sur la côte ouest des États-Unis, incitant le gouverneur du Golden State à déclarer l’état d’urgence.

Le système entrant devrait fournir encore plus de pluie à la Californie déjà saturée, où le Service météorologique national (NWS) met en garde contre les crues soudaines côtières et les glissements de terrain sur un terrain marqué par les incendies de forêt.

L’État américain le plus peuplé a été fouetté par des rivières atmosphériques – où l’air chargé d’humidité est aspiré des océans – qui ont apporté des rafales de vent à San Francisco, des inondations dans le comté de Sacramento et de la neige dans la Sierra Nevada.

“Un événement fluvial atmosphérique important affectera la Californie jusqu’à jeudi avec des précipitations abondantes à excessives, des inondations avec des coulées de débris et des glissements de terrain près des zones de brûlures récentes, de fortes neiges de montagne et des vents violents”, a déclaré le NWS.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré mercredi une urgence à l’échelle de l’État et a autorisé la Garde nationale à soutenir l’intervention en cas de catastrophe. Les autorités locales ont émis des avertissements inquiétants de menaces à la vie et aux biens pour une vaste étendue de Californie, concentrée autour de San Francisco et de Sacramento.

Plus de 34 millions de Californiens étaient sous surveillance contre les inondations tandis que le service météorologique national de la région de la Baie a dit tôt jeudi aux gens de ne pas voyager s’ils n’en avaient pas besoin.

L’aéroport international de San Francisco (SFO) est visible lors de fortes pluies. Getty Images Tayfun Coskun/Agence Anadolu via Getty Images

Des bars et des restaurants ont été fermés à San Francisco alors que la ville se préparait mercredi à un “cyclone à la bombe” massif – une chute soudaine et abrupte de la pression atmosphérique – avec des médias locaux montrant des routes inondées et des informations faisant état de longs retards dans les transports publics.

Dans le sud de San Francisco, l’auvent d’une station-service s’est effondré pendant la tempête.

Des dizaines de vols ont été annulés, certaines écoles ont supprimé la classe de manière préventive et environ 190 000 clients à travers l’État étaient sans électricité tôt jeudi, selon le site Web PowerOutage.us.

Des milliers de sacs de sable ont été distribués aux habitants craignant les inondations.

Deepak Srivastava a dit :

Nous en sommes très inquiets. [I] Je viens de passer toute la journée à mettre des sacs de sable devant le garage à chaque point d’entrée et nous ne faisons que croiser les doigts en espérant ne pas avoir plus de dégâts.

Les responsables de la ville ont déclaré qu’ils travaillaient 24 heures sur 24.

“Nous avons travaillé très dur pour trouver des sacs de sable partout où nous le pouvions dans le nord de la Californie”, a déclaré Rachel Gordon, du département des travaux publics de la ville.

Mais elle a averti que les habitants devaient prendre les tempêtes au sérieux.

“Si vous n’êtes pas obligé d’être à San Francisco, s’il vous plaît, ne soyez pas sur les routes.”

“Plusieurs orages”

Les tempêtes surviennent après des précipitations quasi record ces dernières semaines.

Le soir du Nouvel An, certaines parties du nord de la Californie ont été frappées par une tempête qui a provoqué des glissements de terrain et des pannes de courant, car des digues ont été percées et des routes ont été inondées.

Au moins une personne est décédée après avoir été piégée dans une voiture submergée.

San Francisco a enregistré près de 14 cm de pluie le 31 décembre, le deuxième jour le plus pluvieux de l’histoire de la ville.

Les San Franciscains se précipitent pour obtenir des sacs de sable à l’extérieur du Département des travaux publics (DPW) le 3 janvier 2023 avant une tempête de pluie. Getty Images Tayfun CoÅkun/Agence Anadolu via Getty Images

L’engorgement causé par ces tempêtes précédentes aggraverait le danger de celle-ci, a déclaré à l’AFP le météorologue Matt Solum.

“Cette tempête seule, sans les tempêtes précédentes, causerait des problèmes d’inondations localisées et des glissements de terrain et des coulées de boue”, a-t-il déclaré.

“Mais avec les conditions humides récentes, une grande partie des précipitations déjà tombées ont déjà saturé le sol, de sorte que toute pluie supplémentaire va s’écouler au lieu de s’infiltrer dans le sol.”

Bien qu’il soit difficile de tracer une ligne droite entre cette tempête et le changement climatique d’origine humaine, les scientifiques disent qu’une planète plus chaude apporte un temps plus instable, avec des tempêtes plus féroces ainsi que des périodes sèches plus longues et plus chaudes.

L’ouest des États-Unis est en proie à une sécheresse qui dure depuis des décennies, avec des précipitations inférieures à la moyenne laissant les niveaux des rivières et des réservoirs à des niveaux inquiétants.

Solum a déclaré que même si toute pluie était utile pour atténuer la sécheresse – un problème à long terme – ces tempêtes consécutives pourraient être destructrices car il n’y avait nulle part où aller pour l’eau.

Il a dit:

C’est juste l’impact cumulé de toutes les tempêtes qui va avoir le plus d’impact.

“En règle générale, nous ne voyons pas autant de séries de tempêtes avec autant de fortes pluies.”

Et il y a plus a venir.

“Cela va certainement continuer”, a-t-il déclaré.

“Nous en attendons une autre au cours du week-end. Et puis plusieurs autres tempêtes potentiellement pour la semaine prochaine. Et peut-être même la semaine suivante également.”