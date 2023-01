L’état d’urgence déclaré au Pérou au milieu de manifestations meurtrières

La mesure a été imposée au milieu des troubles en cours suite à l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo

Le gouvernement péruvien a instauré l’état d’urgence dans un certain nombre de provinces dans le but de lutter contre les violentes manifestations antigouvernementales. Le pays sud-américain est en proie à des troubles depuis début décembre 2022, lorsque le président Pedro Castillo a été démis de ses fonctions et arrêté pour des accusations de corruption.

Les partisans de l’ancien président, qui prétendent que l’éviction était un coup d’État, descendent dans la rue et se heurtent depuis aux forces de sécurité. Castillo a nié tout acte répréhensible, insistant sur le fait que son retrait a été orchestré par ses opposants politiques.

Le décret instaurant l’état d’urgence a été publié dimanche soir dans le quotidien officiel péruvien Diario Oficial El Peruano.

Le décret est entré en vigueur le 15 janvier et durera trente jours. Il couvre trois régions, trois provinces et un district, principalement dans le sud du pays. La capitale Lima et ses environs en font partie. Cinq autoroutes principales ont également été incluses dans la mesure.

Là où l’état d’urgence est en vigueur, la police nationale péruvienne est chargée de maintenir l’ordre avec le soutien de l’armée.

En vertu du décret, les résidents locaux n’ont pas le droit de se rassembler en groupe, tandis que les forces de sécurité peuvent les détenir si elles le jugent nécessaire, et peuvent également entrer et fouiller les maisons.

Par ailleurs, un couvre-feu a été imposé de 20h00 à 4h00 du matin pendant dix jours dans le département méridional de Puno. Les restrictions ont été imposées après que de violents affrontements ont fait 18 morts dans la région. Certaines exceptions sont envisagées pour l’achat de nourriture ou pour obtenir des soins médicaux, tandis que les travailleurs d’un certain nombre de professions critiques sont également autorisés à se déplacer librement.

Vendredi, la présidente Dina Boluarte a présenté ses excuses à la nation pour les violences qui ont jusqu’à présent fait 47 morts.

Elle a cependant insisté sur le fait qu’elle ne démissionnerait pas, et a affirmé «provocateurs et infiltrés étrangers» a peut-être joué un rôle dans les troubles meurtriers.