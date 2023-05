L’état d’urgence de Covid aux États-Unis prend fin alors que les autorités prévoient une «nouvelle phase de gestion» du virus

Jeudi a marqué la fin de l’état d’urgence de santé publique de Covid-19 aux États-Unis, mettant fin à plus de trois ans d’accès gratuit aux tests, aux vaccins, à l’hébergement virtuel et au traitement pour la majorité des Américains.

Les responsables de Covid disent que la nouvelle variante «Arcturus» pourrait être liée à la conjonctivite En savoir plus

La fin de la désignation d’urgence survient quelques semaines seulement après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l’urgence sanitaire mondiale. Mais les principaux responsables de la santé du pays voulaient également s’assurer que les Américains ne confondent pas ce marqueur avec la fin des préoccupations de Covid-19.

« Cela ne veut pas dire que c’est fini. Ce n’est qu’une nouvelle phase de sa gestion », a déclaré le Dr Becky Smith, spécialiste des maladies infectieuses et directrice de Duke Health News. « La capacité de faire la transition hors de la phase d’urgence de santé publique signale de nombreux succès dans le développement de vaccins, l’immunité et des thérapies efficaces.

« Tous ces succès ont porté leurs fruits et maintenant, parce que nous voyons une maladie moins grave, nous pouvons en quelque sorte l’intégrer à notre façon de penser aux autres infections respiratoires. »

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment que plus de 1 000 personnes meurent encore de Covid-19 aux États-Unis chaque semaine et beaucoup souffrent de longs symptômes de Covid des mois ou des années après avoir été touchées. Pendant ce temps, au plus fort de la pandémie, plus de 20 000 personnes mouraient parfois dans le pays en une semaine seulement.

Selon le CDC, les vaccins et les médicaments, comme le Paxlovid de Pfizer, resteront disponibles gratuitement « jusqu’à épuisement des stocks ». La Food and Drug Administration (FDA) a accordé l’accès à ces fournitures en vertu de la déclaration d’autorisation d’utilisation d’urgence Covid-19 et les Américains assurés peuvent continuer à se faire vacciner sans frais.

Cependant, la plupart des Américains devront payer la facture des tests. Sans désignation d’urgence de santé publique, les assureurs ne sont pas tenus de renoncer aux coûts des tests. Le gouvernement fédéral continuera de distribuer des tests en ligne via son site Web jusqu’à la fin du mois de mai.

Pour ceux qui bénéficient des prestations de Medicaid, un programme qui assure en grande partie les familles à faible revenu, les tests à domicile et au bureau resteront gratuits jusqu’au 24 septembre, date à laquelle le financement fédéral expirera. À ce stade, ceux qui ne sont pas assurés n’auront plus accès à des tests gratuits, bien que les organisations de santé communautaire et les cliniques locales soient toujours susceptibles d’offrir ces fournitures.

Il existe d’autres façons dont la désignation d’urgence a changé le système de santé américain qui pourrait s’étendre au-delà de jeudi.

La télésanté et la télémédecine, pour lesquelles de nombreuses restrictions ont été levées pour élargir l’accès et arrêter la propagation virale, resteront en grande partie intactes pour l’instant.

La Consolidated Appropriations Act adoptée en décembre dernier et comprenait des dispositions qui étendent l’accès à la télésanté jusqu’en décembre 2024 pour les Américains bénéficiant de Medicare. De plus, les cliniques des zones rurales peuvent continuer à voir les patients à distance.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Commencez la journée avec les meilleures histoires des États-Unis, ainsi que les lectures incontournables de la journée à travers le Guardian « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Nous vous enverrons First Thing tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Jusqu’en novembre 2024, a annoncé la Drug Enforcement Administration, les prestataires peuvent toujours prescrire des substances contrôlées via la télésanté après la levée de l’urgence.

Mais pour les bénéficiaires de Medicaid et les enfants inscrits au programme d’assurance maladie pour enfants, les flexibilités en matière de télésanté relèvent des États.

Après des années de mise à jour des cartes et des statistiques, l’équipe d’intervention Covid-19 de l’administration Biden se dissoudra après jeudi et les Américains perdront l’accès aux données collectées et partagées par le CDC. Le suivi fédéral des infections à Covid-19 sera en grande partie laissé aux États individuels.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n’exigera plus non plus que les laboratoires rapportent les résultats des tests Covid-19, ce qui signifie que les données concernant la positivité des tests au niveau du comté ne seront plus disponibles.

Le CDC mettra fin aux mises à jour hebdomadaires du nombre de cas et de décès et les responsables exhortent les États à signer des accords pour permettre le partage des données d’administration des vaccins.