L’état du streaming, des réseaux sociaux et des podcasts dans 3 graphiques

On s’est beaucoup interrogé sur la façon dont la pandémie a changé la façon dont nous interagissons avec Internet, et sur la façon dont cela pourrait changer à nouveau à mesure que la pandémie recule. À un moment donné, on nous a assuré que la pandémie « accélérait la transformation numérique ». Maintenant peut-être que nous n’en sommes pas si sûrs.

Mais voici une autre façon de voir les choses : si vous alliez vous coucher au début de 2020 et que vous vous réveilliez maintenant, les choses seraient à peu près là où vous pensez qu’elles seraient : nous sommes toujours collés à nos appareils numériques, mais plus encore. .

Nous pourrions écrire plus à ce sujet. Mais parfois, les images – ou dans ce cas, les graphiques – font bien mieux que les mots. Examinons rapidement comment nous passons notre temps en ligne, ce qui a changé et ce que cela signifie.

Cet été, par exemple, a marqué une étape importante pour le monde de la vidéo en streaming : c’est la première fois, selon Nielsen, que les Américains regardent plus la télévision en streaming que le câble.

Il est possible, soit dit en passant, que ce tableau bouge un peu cet automne lorsque les chaînes de télévision traditionnelles présenteront leurs nouvelles émissions (en streaming, de nouvelles choses arrivent tout le temps à l’écran). Mais c’est un rappel que le génie du streaming ne retourne jamais dans la bouteille, même si les grandes entreprises de médias et leurs investisseurs pourraient aimer cela. L’astuce consiste à trouver comment gagner de l’argent avec le streaming – quelque chose Netflix commence juste à faireet certains de ses nouveaux concurrents, comme Disney et Warner Brothers Discovery, doivent désormais faire de même.

La société anciennement connue sous le nom de Facebook, quant à elle, gagne beaucoup d’argent – ​​Meta a enregistré près de 40 milliards de dollars de bénéfices en 2021 – mais les utilisateurs sont une autre histoire. La croissance de toutes ses applications ralentit et le service Facebook d’origine a en fait perdu des utilisateurs à la fin de l’année dernière avant de remonter au printemps suivant.

Si vous êtes un lecteur régulier de cette chronique, vous savez que TikTok est devenu un problème majeur pour Meta – un problème que la société souligne souvent et qu’elle essaie de résoudre en rendant ses applications plus proches de TikTok. Mais Facebook a un autre concurrent de longue date sur YouTube, et ce n’est pas parce que le plus grand service vidéo au monde n’attire pas autant l’attention de la presse qu’il n’est pas… le plus grand service vidéo au monde. C’est pourquoi il reste énormément populaire auprès des jeunes internautes que Facebook souhaite attirer à nouveau.

Et enfin, un tableau qui a certes un attrait particulier pour les auteurs de cette histoire, puisque nous avons tous les deux fait des podcasts pour gagner notre vie : il s’avère que les personnes qui aiment les podcasts continuent d’aimer les podcasts, et que leur intérêt pour les podcasts n’a cessé de croître peu importe ce qui se passe autour d’eux. Remarque importante : ces données du service de mesure Podtrac ne nous disent pas si le nombre de personnes qui consomment des podcasts augmente, et il n’y a vraiment pas de bonnes données pour cela. Un proxy décent, cependant : Spotify, qui a dépensé énormément d’argent pour sa stratégie de podcast, affirme que son nombre d’auditeurs de podcast a continué de croître.