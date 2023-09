L’État du Michigan suspend Mel Tucker après des allégations selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement une survivante de viol

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’État du Michigan a suspendu dimanche l’entraîneur de football Mel Tucker sans salaire, moins de 24 heures après que des allégations sont devenues publiques dans un rapport de USA Today selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement la militante et survivante de viol Brenda Tracy lors d’un appel téléphonique l’année dernière.

La présidente de l’État du Michigan, Teresa K. Woodruff, et le directeur sportif Alan Haller ont annoncé la suspension en attendant les résultats d’une enquête sur les allégations.

L’école a embauché un avocat externe au Titre IX pour enquêter sur la plainte de Tracy et l’enquête s’est terminée en juillet, selon le rapport de USA Today. Une audience est prévue les 5 et 6 octobre pour déterminer si Tucker a violé la politique de l’école en matière de harcèlement et d’exploitation sexuels, a rapporté le journal.

L’entraîneur secondaire Harlon Barnett agira à titre d’entraîneur par intérim de l’équipe et l’ancien entraîneur Mark Dantonio a été nommé entraîneur-chef associé pendant que Tucker attend son sort avec le programme.

Tucker en est à la troisième année d’un contrat de 95 millions de dollars sur 10 ans et s’il est congédié pour un motif valable, l’école n’aurait pas à lui payer le reste de son contrat.

L’État du Michigan peut licencier Tucker pour un motif valable s’il « se livre à toute conduite qui constitue une turpitude morale ou qui, de l’avis exclusif de l’université, tendrait à susciter un manque de respect, un mépris ou un ridicule du public envers l’université », selon son contrat. L’école pouvait également suspendre Tucker, sans salaire, s’il « rompait substantiellement » son contrat.

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés dimanche par l’Associated Press à Tucker, Tracy et l’avocate de Tucker, Jennifer Belveal.

Tucker est le deuxième entraîneur de football du Big Ten à se retrouver au centre d’un scandale en trois mois.

Northwestern a licencié son entraîneur de longue date Pat Fitzgerald en juillet après qu’une enquête menée par l’école ait révélé du bizutage dans le programme de football. Fitzgerald a initialement été suspendu pendant deux semaines pendant la pré-saison par l’école, mais le président de Northwestern a décidé plus tard de le licencier pour un motif valable après que les détails des allégations de bizutage soient devenus publics par le biais des médias.

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Tracy est devenue amie avec Tucker grâce à son travail de plaidoyer, mais cette relation a pris un tournant en avril 2022 lorsque Tucker s’est masturbé lors d’un appel téléphonique avec elle, selon USA Today.

« L’idée que quelqu’un puisse me connaître et dire qu’il comprend mon traumatisme, puis me réinfliger ce traumatisme est tellement dégoûtante pour moi qu’il m’est difficile de comprendre cela », a déclaré Tracy au journal. « C’est comme s’il me cherchait juste pour me trahir. »

Tucker a reconnu aux enquêteurs au printemps dernier qu’il s’était masturbé lors de l’appel téléphonique avec Tracy, mais il a déclaré qu’ils avaient eu des « relations sexuelles au téléphone » consensuelles.

Tucker, 51 ans, est marié et père de deux enfants.

« MS. La distorsion par Tracy de notre relation mutuellement consensuelle et intime en allégations d’exploitation sexuelle m’a vraiment affecté », a écrit Tucker dans une lettre du 22 mars adressée à l’enquêteur du Titre IX. « Je ne suis pas fier de mon jugement et j’ai du mal à me pardonner de me retrouver dans cette situation, mais je n’ai en aucun cas commis de mauvaise conduite. »

Les Spartans ont battu Richmond samedi pour améliorer leur fiche à 2-0 lors de la quatrième saison de Tucker avec l’école. Tucker est l’un des entraîneurs de football universitaire les mieux payés. Il a une fiche de 20-14 en plus de trois saisons à Michigan State, qui l’a embauché après avoir obtenu une fiche de 5-7 en un an au Colorado.

Peu de temps après la retraite de Mark Dantonio en février 2020, Bill Beekman, alors directeur sportif, a embauché Tucker, qui était assistant diplômé à l’État du Michigan pour Nick Saban.

Les Spartans avaient une fiche de 2-5 lors de la première saison de Tucker, qui a été raccourcie par la pandémie de COVID-19, et ont remporté 11 matchs en 2021, le transfert de Wake Forest, Kenneth Walker, devenant une star de la saison de rebond.

Michigan State avait une fiche de 5-7 en 2022, une saison marquée par des accusations et des suspensions pour plusieurs joueurs pour leur rôle dans une bagarre d’après-match dans le tunnel du Michigan Stadium.

Tracy est connue pour son travail avec des équipes universitaires, sensibilisant les athlètes à la violence sexuelle. Elle a parlé à plusieurs reprises à l’équipe de football de l’État du Michigan.

___

L’écrivain AP College Football, Ralph D. Russo, a contribué à ce rapport.

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll