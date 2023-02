L’État du Michigan exhorte: “Courez, cachez-vous, combattez” alors que des coups de feu éclatent

EAST LANSING, Michigan (AP) – Ils ont brisé les fenêtres pour s’échapper, barricadé les portes et se sont cachés sous des couvertures. Ils ont fait taire leurs téléphones – effrayés de faire le moindre bruit pendant des heures alors que la police recherchait un homme armé qui avait déjà tué trois étudiants et gravement blessé cinq autres sur le campus de la Michigan State University.

La terreur ressentie par des milliers d’étudiants – certains subissant leur deuxième fusillade de masse – était évidente dans les SMS aux parents, les publications sur les réseaux sociaux et les appels au 911.

Cela a commencé vers 20h30 lundi lorsque Anthony McRae, un homme de 43 ans ayant déjà commis une infraction avec une arme à feu, a ouvert le feu à l’intérieur d’un bâtiment universitaire et du syndicat étudiant.

Les alertes envoyées aux étudiants les exhortaient à « courir, se cacher, se battre » et une vidéo les montrait en train de fuir alors que la police se précipitait vers le chaos. La recherche massive qui a suivi s’est terminée environ trois heures plus tard lorsque McRae s’est tué par balle lors d’une confrontation avec la police à des kilomètres du campus, ont annoncé mardi des responsables.

McRae n’était ni un étudiant ni un employé de l’université. Le motif est un mystère.

Jaqueline Matthews, membre de l’équipe d’aviron de l’État du Michigan, s’est accroupie pendant si longtemps lorsque des coups de feu ont éclaté à Sandy Hook Elementary que son dos est définitivement blessé. Aujourd’hui, une décennie plus tard, la étudiante en droit international de 21 ans regardait le chaos par la fenêtre de son campus, stupéfaite de se retrouver ici une fois de plus.

“Le fait qu’il s’agisse de la deuxième fusillade de masse que j’ai vécue est incompréhensible”, a-t-elle déclaré dans une vidéo TikTok qu’elle a enregistrée au petit matin, exigeant une action législative. « Nous ne pouvons plus permettre que cela se produise. Nous ne pouvons plus être complaisants.

Elle n’était pas la seule à vivre sa deuxième fusillade de masse. Jennifer Mancini a déclaré au Detroit Free Press que sa fille avait également survécu à la fusillade de novembre 2021 qui avait fait quatre morts à l’Oxford High School, dans le sud-est du Michigan. Maintenant étudiante de première année à Michigan State, sa fille a été à nouveau traumatisée.

“Je ne peux pas croire que cela se reproduise”, a déclaré Mancini, qui ne voulait pas que le nom de sa fille soit utilisé.

D’autres à travers le campus ont connu la terreur pour la première fois.

Ted Zimbo, un étudiant en astrophysique de 26 ans, a déclaré qu’il rentrait dans sa résidence après une réunion hors campus lorsqu’il a vu des voitures de police partout et une femme couverte de sang se cachant derrière une voiture. Elle lui a dit que quelqu’un était entré dans sa classe et avait commencé à tirer.

« Ses mains étaient complètement couvertes de sang. C’était sur son pantalon et ses chaussures”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. “Elle a dit: ‘C’est le sang de mon ami.'”

C’est là, a-t-il dit, que cela l’a frappé: “Il y a eu une vraie fusillade, une fusillade de masse.”

La femme a pris son téléphone et s’est mise à pleurer, incertaine de ce qui était arrivé à son amie. Zimbo a passé les trois heures suivantes accroupi dans son SUV Toyota, une couverture jetée sur lui.

Dans une résidence voisine, Karah Tanski a déclaré qu’elle avait passé deux heures “croquée sous un bureau, à pleurer, pensant que j’allais littéralement mourir”.

L’assistante résidente de 22 ans a déclaré qu’environ 40 étudiants de première année comptaient sur elle, les médias sociaux et les scanners de la police pour les mises à jour pendant le verrouillage. Des alertes à la bombe vides aux détails incorrects sur le tireur, les mises à jour étaient parfois erronées et ajoutaient à “l’hystérie de masse” de la nuit, a déclaré Tanski.

À environ un demi-mile à l’est du campus, le junior Aedan Kelley s’est caché avec son colocataire, verrouillant ses portes et couvrant les fenêtres.

« Tout cela est très effrayant. Et puis j’ai tous ces gens qui m’envoient des textos pour me demander si je vais bien, ce qui est écrasant », a-t-il déclaré.

Ryan Kunkel, 22 ans, a déclaré que lui et ses camarades de classe avaient éteint les lumières et agi comme s’il “y avait un tireur juste devant la porte”. Pendant plus de quatre heures, alors qu’ils attendaient, “rien ne sortait de la bouche de personne”, se souvient-il.

« C’est censé être un endroit où je viens, où j’apprends et où je m’améliore. Et au lieu de cela, les étudiants se blessent.

Dominik Molotky a déclaré qu’il était dans un cours d’histoire cubaine lorsque lui et les autres élèves ont entendu un coup de feu juste à l’extérieur de la salle de classe. Il a déclaré à l’émission “Good Morning America” ​​d’ABC que quelques secondes plus tard, le tireur est entré dans la salle de classe et a tiré trois à quatre autres balles pendant que les étudiants se mettaient à l’abri.

«Après cela, nous avons cassé la fenêtre et je suis sorti de là. Et puis je l’ai réservé dans mon appartement », a-t-il déclaré.

Claire Papoulias, étudiante en deuxième année, a déclaré à l’émission “Today” de NBC qu’elle écoutait une conférence d’histoire lorsqu’elle a entendu des coups de feu et s’est laissée tomber par terre.

“A ce moment-là”, a-t-elle dit, “j’ai cru que j’allais mourir, j’avais tellement peur.”

Elle a dit qu’elle avait tranquillement appelé sa mère pendant que ses camarades de classe ouvraient une fenêtre et aidaient les gens à se mettre en sécurité. Une fois dehors, elle attrapa son sac à dos et son téléphone.

“Et je me souviens”, a-t-elle dit, “j’ai juste couru pour sauver ma vie.”

Les étudiants de deuxième année Jake Doohan et Nicole Stark quittaient le campus lorsqu’ils ont entendu parler de la fusillade et se sont abrités, barricadant une porte avec une commode.

Avec les stores fermés pour que “pas un grain de lumière ne puisse sortir”, Stark a dit qu’elle avait l’impression qu’ils regardaient les informations, comme si “ça ne nous arrivait pas vraiment”.

L’absurdité de cela a laissé Doohan abasourdi.

“C’est triste de penser”, a-t-il dit, “que des choses comme ça arriveront à l’improviste à n’importe qui ou n’importe où.”

John et Rona Szydzik, tous deux diplômés de la Michigan State University, ont laissé des fleurs sur le campus mardi après avoir passé la nuit précédente à se cacher alors que des ambulances gémissaient devant leur maison.

En tant qu’enseignante au secondaire, Rona Szydzik s’est entraînée pendant des années à “courir, se cacher, se battre”. Mais elle a ajouté: “Pour être réellement dedans, c’est très choquant.” Pour son mari, les fleurs étaient un moyen de faire savoir aux familles des victimes qu’elles se souciaient d’elles, qu’elles priaient.

“C’était vraiment difficile”, a-t-il déclaré, devenant émotif en parlant.

Hollingsworth a rapporté de Kansas City, Missouri. les écrivains de l’Associated Press Rick Callahan à Indianapolis ; Ed White et Corey Williams à Détroit ; Ballentine d’été à Jefferson City, Missouri; Trisha Ahmed à St. Paul, Minnesota; et Freida Frisaro à Fort Lauderdale, en Floride, ont contribué à ce rapport.

Heather Hollingsworth et Joey Cappelletti, Associated Press