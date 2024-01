L’État du Michigan domine la seconde mi-temps pour fuir le Michigan

EAST LANSING – Il s’agit peut-être de l’un des matchs Michigan-Michigan State les moins attendus de mémoire récente. Mais les Spartans ont quand même réussi à faire vibrer le Breslin Center grâce à un match en carrière de l’un de ses rares natifs du Michigan.

Michigan State a surmonté un déficit à la mi-temps et a pris le contrôle au début de la seconde période pour battre le Michigan, 81-62, mardi soir au Breslin Center.

Les Spartans ont rebondi après une défaite de 15 points contre le Wisconsin vendredi pour revenir à 0,500 dans le Big Ten à 5-5 et 13-8 au total et rester sur la bonne voie pour participer au tournoi de la NCAA.

Cette victoire marquait le 700e de la carrière de Tom Izzo et tombait à l’occasion du 69e anniversaire de l’entraîneur-chef.

Le Michigan (7-14, 2-8) a désormais perdu neuf de ses 10 derniers matchs alors que sa saison continue de s’emballer.

Les Spartans ont enchaîné 16-1 au début de la seconde période pour effacer un déficit à la mi-temps et prendre le contrôle du match. Après que Malik Hall ait réussi un tir scoop pour égaliser le match, Tyson Walker a enregistré un vol et un panier et Jaden Akins a frappé un corner à 3 points pour forcer un temps mort des Wolverines avec 16:32 à jouer. Hall et Akins ont ajouté des paniers après le temps mort pour donner aux Spartans 12 points consécutifs et les mettre en avance de 10.

Akins, originaire de Farmington, a marqué un sommet en carrière de 23 points sur un record en carrière de sept tirs à 3 points lors d’un match d’évasion ; il était 2 sur 12 sur 3 points au cours de ses trois derniers matchs.

Après avoir marqué trois tirs à 3 points en première mi-temps, Akins en a ajouté quatre autres après la mi-temps. Il a marqué son dernier but devant le banc de Michigan State pour donner une avance de 18 à son équipe avec 3:29 à jouer pour assurer une performance dominante des Spartans dans les 20 dernières minutes.

AJ Hoggard a ajouté 15 points et dépassé la barre des 1 000 points en fin de match. Tyson Walker a marqué 12 pour terminer à deux chiffres pour son 32e match consécutif, un de moins pour la plus longue séquence sous Izzo, et Hall en a ajouté 12.

Le Michigan est entré dans un environnement routier et a pris le contrôle dès le début du match. Il a tiré à 60% du terrain en première mi-temps et a réussi cinq tirs à 3 points, dont trois de Jaelin Llewellyn et le premier tir à 3 points de Tarris Reed en carrière.

Cela a donné au Michigan une avance de neuf moins de neuf minutes après le début du match, dans le cadre d’une séquence au cours de laquelle les Wolverines ont réussi huit tirs consécutifs et ont contrôlé le match tôt, mais n’ont finalement pas pu maintenir.

Llewellyn a terminé avec un sommet d’équipe de 18 points, le total le plus élevé de sa carrière au Michigan. Terrence Williams II en a ajouté 14.

Michigan State a marqué les cinq derniers points de la première mi-temps pour se rapprocher de deux points à la mi-temps ; Akins a réussi trois tirs à 3 points en première mi-temps pour aider à garder les Spartans proches.

À partir de là, les Wolverines ont connu un effondrement familier en seconde période, semblable à leurs performances contre l’Iowa et l’Illinois. Michigan State a tiré à 60 pour cent sur le terrain après la mi-temps, contre 25 pour cent pour les Wolverines.

Michigan State restera à domicile pour affronter le Maryland samedi, tandis que le Michigan affrontera Rutgrs au Crisler Cener le même jour.