L’État du Michigan décide de licencier l’entraîneur de football Mel Tucker dans le cadre d’une enquête pour harcèlement sexuel

L’Université de Michigan State a informé lundi l’entraîneur-chef de football Mel Tucker de son intention de résilier son contrat alors que l’école évalue les allégations de harcèlement sexuel portées contre lui.

Le directeur sportif Alan Haller a écrit une lettre à une société de gestion sportive qui représente Tucker détaillant l’intention. La lettre indique que Tucker a admis un comportement qui viole les termes de son contrat.

Selon un processus décrit dans le contrat de travail de Tucker, l’entraîneur dispose de sept jours civils pour répondre en expliquant les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être licencié, selon un communiqué de l’école publié lundi.

USA Today a rapporté pour la première fois les allégations de harcèlement sexuel contre Tucker par une femme qui a déclaré qu’il avait fait des avances sexuelles importunes et s’était masturbé lors d’un appel téléphonique avec elle sans son consentement. Les accusations ont été mentionnées dans la lettre de l’université à l’entraîneur cette semaine.

Tucker, 51 ans, qui a déclaré être séparé de sa femme et avoir deux enfants, a déclaré à USA Today que les allégations portées contre lui étaient « complètement faux.» Tucker a insisté sur le fait qu’un appel téléphonique intime avec son accusateur était consensuel et hors du champ d’application du Titre IX et de la politique de l’école.

Le comportement présumé se serait produit en 2022 avec une femme sous contrat pour fournir un « programme éducatif de prévention de l’inconduite sexuelle » à l’équipe de football de l’État du Michigan, selon la lettre.

Le vendeur a porté plainte en vertu de la loi fédérale sur les droits civils connue sous le nom de Titre IX, et l’université a engagé un tiers pour enquêter sur les allégations. Ce processus est supervisé par le Bureau des droits civils de l’institution.

Dans la lettre d’intention, Haller a écrit que Tucker avait admis un comportement qui violait les termes de son contrat, y compris une clause sur la « turpitude morale » qui interdit essentiellement un comportement qui attirerait « un manque de respect, de mépris ou de ridicule du public » envers l’institution.

La lettre indiquait que Tucker avait admis au cours de l’enquête avoir commenté le corps du vendeur, flirté avec le demandeur et « s’être masturbé et avoir fait des commentaires sexuellement explicites ».

« Les faits incontestés décrits ci-dessus fournissent de multiples motifs de licenciement », a écrit Haller.

Une audience sur la question était prévue les 5 et 6 octobre. Cependant, en l’absence de raisons suffisantes pour ne pas aller de l’avant, le licenciement entrera en vigueur le 26 septembre, a déclaré Haller.

Dans un communiqué distinct publié lundi, l’Université d’État du Michigan a déclaré avoir engagé un cabinet d’avocats le 12 septembre pour enquêter sur les « violations présumées de la confidentialité » par les responsables de l’école et d’autres personnes liées à l’enquête Tucker.

L’annonce est intervenue un jour après Journal de l’État de Lansing a rapporté que l’institution essayait de découvrir qui avait divulgué le nom de l’accusateur de l’entraîneur.

Tucker en est à la troisième année d’un contrat de 95 millions de dollars sur 10 ans et s’il est congédié pour un motif valable, l’école n’aurait pas à lui payer le reste de son contrat.

« Cette action ne met pas fin à l’affaire en cours auprès du Bureau des droits civils ; ce processus rigoureux se poursuivra », a déclaré l’université dans son communiqué lundi.