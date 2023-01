L’État du Kansas n ° 13 surprend le Kansas n ° 2 lors d’un alley-oop gagnant en prolongation

L’État du Kansas n ° 13 a bouleversé le Kansas n ° 2 de manière spectaculaire, remportant une victoire de 83-82 en prolongation grâce à un dunk alley-oop gagnant de l’attaquant des Wildcats Keyontae Johnson. Voici ce que vous devez savoir :

Johnson a marqué les cinq derniers points pour Kansas State mardi, avec le dunk gagnant à 24 secondes de la fin des prolongations.

Cette défaite met fin à une séquence de 10 victoires consécutives pour les Jayhawks et est leur première défaite en conférence Big 12 cette saison.

Les Wildcats s’améliorent à 16-2 au total et 5-1 en conférence.

Fond

Le Kansas détenait une avance de 70-69 avec 1:42 à faire en seconde période avant que l’État du Kansas ne revienne à égaliser le score à 72 à la fin du règlement. Johnson et Desi Sills ont combiné pour marquer neuf des 11 points des Wildcats en prolongation.

Johnson a battu Kansas State avec 24 points, 8 rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et un contre. Sills a ajouté 24 points, quatre rebonds et trois vols de son côté pour les Wildcats. L’attaquant des Jayhawks Jalen Wilson a affiché un sommet en carrière de 38 points, neuf rebonds et deux blocs dans un effort perdu.

Malgré le bouleversement, les deux équipes s’éloignent de ce match de rivalité avec un record global identique de 16-2 et un record de conférence de 5-1. Le Kansas accueillera le TCU n ° 14, qui représente l’une des deux défaites de l’État du Kansas, samedi à 13 h HE. Les Wildcats accueillent Texas Tech samedi à 14 h HE.

(Photo : Peter Aiken/Getty Images)