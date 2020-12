Le dernier sur les effets de la coronavirus épidémie sur le sport dans le monde:

L’État du Kansas a suspendu toutes les activités de football et s’est retiré de l’examen du bol après une épidémie de tests positifs et les procédures de recherche des contacts n’auraient pas laissé les Wildcats avec suffisamment de joueurs pour participer à un match.

Le First Responder Bowl était la destination probable pour les Wildcats, qui battaient alors-No. 3 Oklahoma sur la route au début de la saison, mais a glissé à un 4-6 après avoir perdu le quart Skylar Thompson et plusieurs autres joueurs à cause de blessures.

Kansas State a perdu ses cinq derniers matchs, mais était en ligne pour un match de bol parce qu’il a terminé septième du Big 12.

L’entraîneur de deuxième année Chris Klieman a qualifié cela de fin de saison douce-amère, mais il a également appelé cela rien de moins qu’un miracle que les Wildcats aient pu jouer 10 matchs au milieu du COVID-19[feminine pandémie.

Deux matchs de football en deuxième division de l’Allemagne ont été annulés après qu’un membre du personnel de Wrzburger Kickers a été testé positif pour le coronavirus .

Le club a déclaré que toute son équipe avait reçu l’ordre des autorités sanitaires locales de s’isoler jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision a forcé le report des matchs de Wrzburgs mercredi contre St. Pauli et samedi contre Darmstadt.

