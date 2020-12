L’État du Kansas est devenu la dernière équipe à se retirer de l’examen du bol mercredi lorsque l’école a suspendu toutes les activités de football indéfiniment au milieu d’une épidémie de positifs COVID-19[feminine tests et traçage des contacts qui les auraient empêchés d’aligner suffisamment de joueurs pour jouer.

Le First Responders Bowl était la destination probable pour les Wildcats, qui battaient alors-No. 3 Oklahoma sur la route au début de la saison, mais a glissé à un 4-6 après avoir perdu le quart Skylar Thompson et plusieurs autres joueurs à cause de blessures.

Kansas State a perdu ses cinq derniers matchs, mais était en ligne pour un match de bol parce qu’il a terminé septième dans le Big 12. La NCAA a également renoncé aux victoires minimales requises pour l’admissibilité au bol.

«C’est certainement une fin de saison douce-amère, mais jouer 10 matchs de saison régulière tout au long de cette incertitude n’a rien de moins qu’un miracle, a déclaré l’entraîneur des Wildcats Chris Klieman. Cette saison a été difficile et frustrante, mais je pense que c’est aussi une saison dont nous nous souviendrons pour le reste de nos vies.

Klieman avait espéré jouer dans un match de bowl en raison du mois supplémentaire d’entraînement qu’il aurait donné à son équipe.

Les Wildcats sont la première équipe du Big 12 à se retirer du tournoi. Trois équipes de l’Atlantic Coast Confernce Boston College, Pittsburgh et Virginie ont également annoncé qu’elles ne participeraient pas à un match d’après-saison. Pas plus que Stanford dans le Pac-12.

Plus de 125 matchs depuis fin août ont été reportés ou annulés en raison de la pandémie, y compris le Frisco Bowl prévu samedi lorsque SMU s’est retiré en raison d’une épidémie au sein du programme des Mustangs. Son adversaire, UTSA, est passé au First Responders Bowl probablement contre l’État du Kansas avant sa propre épidémie.

Le Frisco Bowl fait partie d’une douzaine de jeux de bol annulés. Les bols Redbox, Hawaii, Bahamas, Holiday, Quick Lane, Pinstripe, Sun, Fenway, Celebration, Las Vegas et LA sont également fermés pour la saison 2020.