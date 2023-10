L’État du Kansas a battu Texas Tech samedi soir – NBC 5 Dallas-Fort Worth

Le quart-arrière de première année Avery Johnson a joué toute la seconde mi-temps sous le regard du partant Will Howard, car l’entraîneur de l’État du Kansas, Chris Klieman, a déclaré que Texas Tech donnait aux Wildcats le match de course QB.

Pourtant, il y aura des questions sur la prochaine étape sous le centre des champions en titre du Big 12.

Johnson a couru cinq touchés, une première dans FBS cette saison, tout en partageant du temps avec Howard avant de prendre le relais après la pause, et Kansas State a battu les Red Raiders 38-21 samedi soir.

« C’est pourquoi nous sommes restés avec Avery parce que s’ils veulent jouer une sécurité profonde et vous donner une course de quart-arrière, alors nous allons faire payer les gens pour cela », a déclaré Klieman. « Si nous avions dû nous lancer dans un jeu où nous nous démenons, qui sait ce que nous aurions fait ? »

Johnson a terminé avec 91 verges au sol alors que les Wildcats (4-2, 2-1 Big 12) ont rebondi après une défaite surprenante à Oklahoma State avec une huitième victoire consécutive dans la série.

Jake Strong a mené une course de 99 verges jusqu’à la seule avance de Texas Tech (3-4, 2-2) à ses débuts au troisième quart après avoir remplacé le partant blessé Behren Morton. Mais l’étudiant de première année a lancé trois interceptions après que les Wildcats soient revenus devant.

Morton, qui débutait en raison de la troisième blessure à long terme en autant de saisons de Tyler Shough, a mis du temps à se relever à plusieurs reprises en première mi-temps et a été exclu après la pause.

L’entraîneur Joey McGuire a déclaré que Morton souffrait déjà d’une blessure à l’épaule avant que les Red Raiders ne voient leur séquence de deux victoires consécutives en conférence stoppée après un début décevant de 1-3 à sa deuxième saison.

« Je suis frustré en ce moment parce que je pense qu’il faut toujours trouver un moyen de gagner, peu importe qui est là-bas », a déclaré McGuire. « Cela va revenir à : « Ouais, hé, vous perdez votre quart-arrière partant. » Mais en fin de compte, nous n’avons pas joué assez bien au football pour gagner le match.

La deuxième série de Strong a commencé sur la ligne de 1 verge de Texas Tech, mais sa passe de 13 verges a lancé l’entraînement.

Strong a couru 54 verges pour établir une passe marquante de 8 verges au troisième essai, lorsqu’il a lancé une passe juste au moment où il a été durement touché dans la poche et que Jerand Bradley a mis un pied au sol alors qu’il tombait à l’arrière de la zone des buts pour donner les Red Raiders une avance de 21-17.

Johnson, dont le seul autre touché a eu lieu lors d’une éruption contre l’État du sud-est du Missouri lors du premier match, a remplacé Howard lors de la troisième série et a marqué sur une course de 2 verges pour une avance de 10-0.

Howard, un senior qui se rapproche de 30 matchs en carrière mais qui vient de réaliser trois interceptions contre les Cowboys, est revenu plusieurs fois en première mi-temps.

C’était le show de Johnson après la pause.

Sa course de 30 verges a remis Kansas State définitivement devant à 24-21, et le score de 11 verges de Johnson a donné une avance de 10 aux Wildcats lors du premier jeu après le retour de 17 verges de VJ Payne lors de la première interception de Strong.

Après que Kobe Savage ait réussi la troisième interception de Strong dans la zone des buts, Johnson a mené une course de 80 verges jusqu’au score décisif, une course de 3 verges pour son cinquième touché.

Les Wildcats ont terminé avec 436 verges par semaine après avoir généré un record de 372 dans une défaite de 29-21 contre Oklahoma State.

« Nous avions juste besoin de maintenir le cap, de bloquer le bruit extérieur et d’écouter le bruit intérieur des entraîneurs, du personnel de soutien, de vos coéquipiers qui croient en vous tout le temps », a déclaré Klieman.

LES À EMPORTER

Kansas State : Les Wildcats semblaient avoir une chance de prendre une avance de trois points juste avant la mi-temps lorsque le secondeur Jake Clifton a forcé un échappé sur une capture de Cam’Ron Valdez et Kansas State a récupéré à l’intérieur du Texas Tech 25. Mais Clifton a fait un casque. -contact du casque avec Valdez et a été éjecté pour être ciblé. Texas Tech a ensuite marqué un touché et un déficit de 17-14 à la mi-temps.

Texas Tech : Les Red Raiders ne semblent tout simplement pas échapper aux blessures du quart-arrière. Shough avait joué le plus profondément dans la saison des trois années du transfert de l’Oregon à Lubbock avant de se casser une jambe. Maintenant, la question est de savoir dans combien de temps Morton pourrait revenir, voire pas du tout. Cela pourrait être un test sérieux de la carte de profondeur QB.

SOL ET LIVRE

Treshaun Ward a totalisé 118 verges au sol alors que les Wildcats ont terminé avec 273 verges au sol, le plus accordé par Texas Tech cette saison. Tahj Brooks a couru 98 verges et un touché pour Texas Tech, et Morton a marqué sur un plongeon d’un mètre.

SUIVANT

Kansas State : TCU à domicile samedi prochain lors d’un match revanche du match de championnat Big 12 de l’année dernière, lorsque les Wildcats ont infligé aux Horned Frogs leur première défaite de la saison.

Texas Tech : à BYU samedi prochain lors de la deuxième rencontre entre les écoles. L’autre date de 1940.