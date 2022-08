L'État du Colorado recrute Andrew Laurich, Yorkville `` affamé '' pour franchir la prochaine étape du SPC - Shaw Local

YORKVILLE – Andrew Laurich et le reste des seniors de Yorkville ont remporté de nombreux matchs au cours des trois dernières saisons.

Ils ont largement contribué à remettre le football des Foxes sur la carte.

La puce sur l’épaule, cependant, reste.

“Beaucoup d’enfants reviennent cette année, nous avons le même objectif”, a déclaré Laurich, le joueur de ligne défensif senior de Yorkville et une recrue de l’État du Colorado. «Nous voulons aller là-bas et faire nos preuves. Nous n’avons pas vraiment trop de respect dans cette conférence et dans la région. Nous devons tout gagner. Nous comprenons tous cela et savons ce qu’il faut.

Yorkville a plus que prouvé qu’elle peut participer à la Conférence du sud-ouest des Prairies en tant que plus petite école de la ligue et s’est imposée comme un candidat aux séries éliminatoires.

Les Foxes ont fait trois apparitions consécutives en séries éliminatoires, les deux dernières en tant que membres du SPC, et ont atteint le deuxième tour les trois fois. L’année dernière, Yorkville a battu le co-champion du SPC West Oswego lors de la finale de la saison régulière, établissant ainsi ses références.

Maintenant, les Foxes, après une saison 6-5, visent plus haut – un championnat de conférence, un exploit que le programme n’a pas accompli depuis 1989.

“Nos enfants ont très faim”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. « Nous voulons pouvoir concourir semaine après semaine. Cela fait très longtemps que nous n’avons pas remporté de championnat de conférence, et nous avons participé à des conférences difficiles. Nous voulons juste être dans la conversation. J’ai vraiment l’impression que notre champion de conférence pourrait avoir deux défaites, peut-être plus. Ça va être un combat aérien.

Entraînement de football de Yorkville Le receveur Jack Carter s’entraîne à rompre la ligne et à terminer son parcours lors d’un entraînement de football à Yorkville High School le vendredi 12 août 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Cela aide d’avoir les gros chiens que McGuire peut apporter au combat.

Yorkville retourne toute la ligne défensive de son unité la plus forte la saison dernière, dirigée par les partants de troisième année Laurich et All-Stater Jake Davies. Les autres seniors Andrew Zook et Amani Kortie sont également de retour à l’avant.

“Étant à l’université, entamant ma troisième saison, il y a juste quelque chose de différent dans les entraînements, il y a quelque chose de différent dans la salle de musculation, il y a quelque chose de différent dans le fait que les enfants veulent apprendre”, a déclaré Laurich, qui avait 41 plaqués et cinq sacs comme un cadet. “Nous avons des talents qui arrivent cette année.”

Aucun plus talentueux que Laurich, qui sera également parfois au clair de lune du côté offensif.

“Deux mots qui me viennent à l’esprit quand je pense à lui sont explosivité et maturité”, a déclaré McGuire. «Il a été un très bon facteur de nivellement pour notre équipe, ne devenant ni trop haut ni trop bas. Quand je le vois sur le terrain, je me dis comment un enfant aussi grand peut-il être aussi explosif. C’est un grand leader et un grand joueur de football.

McGuire en a beaucoup. Le partant de troisième année Blake Kersting, Ben Alvarez et Hunter Janeczko reviennent également au poste de secondeur pour un solide front sept.

“Chaque fois que vous ramenez des enfants, c’est énorme pour votre confiance. Nous sommes chanceux défensivement, nous pouvons ajouter quelques rides supplémentaires avec ce que nous avons fait dans le passé », a déclaré McGuire. « Cela dit, chaque année est différente. L’année dernière, nous avons pu surprendre certaines personnes avec notre ligne D, alors que cette année, les équipes vont planifier pour essayer de trouver des moyens pour que notre ligne D ait un impact important. Nous devons nous assurer que nous sommes bons à l’arrière et à l’avant.

Entraînement de football de Yorkville Le porteur de ballon Gio Zeman parcourt un itinéraire en utilisant ses bloqueurs lors d’un entraînement de football à Yorkville High School le vendredi 12 août 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Yorkville s’appuiera probablement sur sa défense tôt tandis qu’une attaque qui ne ramène que deux partants à temps plein – les joueurs de ligne Sam Tholen et Logan Brasfield – prend ses pieds collectifs sur le terrain.

Le senior Gio Zeman était l’un des nombreux porteurs de ballon à avoir touché le champ arrière l’année dernière. Il a été ralenti par une entorse à la cheville, mais a connu un match spectaculaire contre Oswego avec 132 verges et cinq touchés.

« Sans aucun doute, offensivement, nous sommes un gros point d’interrogation », a déclaré McGuire. «Gio en a joué, mais a été entaillé ici et là. Chaque fois que vous remplacez votre quart-arrière, c’est un gros problème, mais je dirais que nous avons de bons éléments et que nous en emprunterons à notre défense.

Bobby Gonzalez est un joueur qui n’est peut-être pas encore connu, mais qui pourrait ouvrir les yeux. McGuire a déclaré qu’il était l’un des meilleurs joueurs de l’équipe de première année il y a trois ans, “marquant tous leurs points”. Gonzalez a déchiré son ACL lors du deuxième ou du troisième jeu de l’ouverture de la saison au printemps 2021, et a pratiquement raté toutes ses saisons de deuxième et junior, mais il est de retour maintenant.

“Il sera, je pense, un facteur de différence pour nous”, a déclaré McGuire. «Il a joué à peu près à toutes les positions offensivement, il joue le demi défensif, le botteur. Nous plaisantions en disant qu’il avait joué environ 10 positions à l’entraînement.