Football universitaire

Le temps neigeux lors du match Colorado State-Air Force samedi à Fort Collins a incité les fans des Rams à lancer des boules de neige sur le banc des Falcons.

Cela a fini par coûter cher à leur équipe.

Lorsque le match s’est terminé à 13 secondes seulement après le début du troisième quart-temps, l’État du Colorado s’est vu infliger une pénalité antisportive de 15 verges pour le lancer de boules de neige après avoir reçu un avertissement des officiels, qui ont vu des fans lancer des boules de neige sur le banc de l’Air Force à la fin. du premier semestre, selon CBS Sports Network.

“Conduite antisportive sur le banc de l’État du Colorado”, a déclaré l’arbitre dans son micro. « Le public va-t-il s’abstenir de lancer des boules de neige ?

La pénalité a transformé un deuxième essai en un premier essai sur la ligne des 49 verges de l’Air Force et les Falcons ont terminé l’entraînement avec un touché du quart-arrière Zac Larrier pour prendre une avance de 20-13.

Le quart-arrière de l’Air Force Zac Larrier court pour un court gain alors que le demi défensif de l’État du Colorado, Jack Howell, poursuit en seconde période. PA

Des bonhommes de neige se sont alignés lors du match Colorado State-Air Force le 28 octobre 2023. PA

L’État du Colorado n’a pas marqué en seconde période alors que l’Air Force a gagné, 30-13.

L’effort boule de neige n’a pas semblé perturber l’Air Force, car ils sont restés invaincus et au sommet du classement de la conférence Mountain West avec une fiche de conférence de 5-0 et une fiche globale de 8-0.

Les Falcons détiennent actuellement le classement AP le plus élevé de toutes les équipes du Groupe des Cinq et sont actuellement en passe de devenir le premier programme d’académie de service à atteindre un match de six bowls du Nouvel An.

La sécurité de l’Air Force, Trey Taylor, félicite la sécurité Jalen Mergerson après que Mergerson ait interrompu une passe destinée au receveur de l’État du Colorado, Dane Olson, dans la zone des buts en seconde période. PA

Le quart-arrière de l’État du Colorado, Brayden Fowler-Nicolosi, réagit après avoir lancé une passe incomplète en quatrième position pour remettre le ballon à l’Air Force en seconde période. PA

Lors de la deuxième saison des Rams sous la direction de l’entraîneur-chef Jay Norvell, ils ont terminé le match de samedi sur une séquence de sept défaites consécutives contre les Falcons et occupent actuellement la 11e place de la conférence à 12 équipes avec une fiche de 1-3 en conférence (3-5 au total). ).

Le prochain match de l'État du Colorado aura lieu contre les Cowboys du Wyoming le 3 novembre.











