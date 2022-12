L’État d’origine du Premier ministre indien Modi, le Gujarat, vote dans les principaux sondages locaux

NEW DELHI (AP) – Les électeurs de l’État d’origine du Premier ministre Narendra Modi, le Gujarat, ont voté jeudi lors d’élections locales cruciales, un vote considéré comme un baromètre de la popularité de son parti au pouvoir, le Bharatiya Janata, avant les élections générales de 2024 en Inde.

Les sondages sont la première des deux phases de vote dans l’État occidental que Modi a dirigé en tant que ministre en chef pendant plus d’une décennie avant de mener son parti nationaliste hindou au pouvoir à des victoires aux élections nationales de 2014 et 2019.

Un deuxième tour de scrutin aura lieu lundi avant le dépouillement des votes le 8 décembre.

Le parti de Modi reste populaire malgré les critiques sur l’inflation et le chômage et devrait en sortir victorieux. La plupart des sondages préélectoraux et plusieurs analystes politiques ont prédit qu’il remportera la majorité des 182 sièges de l’État pour une septième fois consécutive, battant le principal parti d’opposition du Congrès et le nouveau parti Aam Aadmi.

Le BJP est au pouvoir au Gujarat, un État de plus de 60 millions d’habitants, depuis 1995.

Modi et des dizaines de hauts dirigeants de son parti ont fait campagne au Gujarat et les électeurs se rendront aux urnes un mois après que l’effondrement d’un pont suspendu dans la ville de Morbi a tué 135 personnes. La catastrophe a provoqué la colère des habitants de tout l’État, mais les analystes affirment que cela n’affectera pas la popularité du BJP dans les sondages.

Le principal parti d’opposition du Congrès indien espère raviver sa fortune et retrouver une certaine popularité dans l’État. En octobre, le parti a élu un nouveau président, une décision qui lui a valu de perdre son image de dynastie familiale. En septembre, Rahul Gandhi, son dirigeant le plus éminent, a lancé une marche d’unité à travers le pays à travers les villes et villages indiens pour rajeunir le parti et gagner le soutien du peuple. Mais les analystes disent qu’aucun des deux événements n’aidera le parti sur le plan électoral lors des élections au Gujarat.

Pendant ce temps, le BJP est confronté à un défi de taille de la part du parti Aam Aadmi, qui dirige la capitale, Delhi, depuis 2015. Plus tôt cette année, il a balayé les sondages dans l’État du nord du Pendjab en renversant le parti du Congrès.

Le parti Aam Aadmi, né d’un mouvement national de lutte contre la corruption en 2012, est une force avec laquelle il faut compter à Delhi. Depuis sa victoire surprise dans l’État du Pendjab, le parti tente de renforcer sa présence à travers le pays. Une forte performance au Gujarat pourrait indiquer si le parti pourrait faire appel aux électeurs lors des élections générales de 2024, principalement aux dépens du parti du Congrès national indien qui se débat depuis 2014.

