Dolgopyat, élevé au Dnipro, a consolidé sa place de héros olympique en remportant l’or au tournoi de gymnastique au sol masculin à Tokyo dimanche, après avoir fait Aliyah – le terme hébreu pour immigrer en Israël – parce que sa famille aurait voulu qu’il ait de meilleures opportunités dans sa discipline .

Deux fois champion national en Ukraine à l’époque, l’attention des médias de Dolgopyat dans son pays d’adoption s’est étendue à sa mère, Angela – et elle aurait déclaré à une émission de radio qu’elle n’était pas juive selon la loi orthodoxe.

Bien que sa mère ait déclaré à la station que le père de Dolgopyat est juif, cette lignée signifierait qu’il ne serait pas autorisé à se marier en Israël, où les citoyens ne peuvent épouser des membres de la même religion que par le biais d’institutions religieuses établies, selon le Jerusalem Post.

Répondant à une question sur le fait que le champion nouvellement couronné ait des enfants, Angela a révélé que le jeune homme de 24 ans aux membres élastiques vivait avec sa petite amie biélorusse depuis trois ans.

Elle a ajouté que « l’État ne le laissera pas se marier », avec la perspective de rejoindre les milliers de couples qui pratiquent des mariages civils à l’étranger compliqués par des problèmes de voyage au milieu de la pandémie de Covid-19.

Gilad Kariv, un rabbin et juriste membre de la législature de la Knesset du pays, s’est engagé à faire pression pour le changement après avoir lu le sort apparent de Dolgofiat.

« Il est important de mentionner que le droit de se marier dans votre pays ou par ordre de conscience n’est pas lié à une médaille olympique ou à une quelconque réalisation », argumenta-t-il.

« C’est un droit fondamental. En bref, champion Artem: continuez à apporter des médailles et nous continuerons à travailler dur pour apporter la liberté de choix. »

Soutenant le point de vue de Kariv, un lecteur a déclaré : « Oui. Terrible. Nous permettons l’Aliyah aux enfants de parents juifs, mais ne leur donnons pas un moyen de se marier, de donner accès à la conversion ou au mariage civil. C’est fou de les laisser dans ces limbes insensés. »

s'il te plaît, laisse Artem Dolgopyat épouser sa petite amie. Il vient de gagner une médaille d'or pour votre pays, vous êtes ridicule.

Il soutient que Dolgopyat n'est pas victime de discrimination parce que « tout » Dolgopyat a à faire est de devenir religieux pour se marier (que ce soit juif, musulman, chrétien, etc. n'a pas d'importance). Mais c'est une discrimination contre les personnes non religieuses et les dissidents religieux.

Alors que d’autres ont suggéré que la situation politique actuelle entre Israël et la Palestine devrait être une préoccupation plus pressante pour Kariv, un autre a répondu : « Le plus tôt sera le mieux.

« Je ne pouvais pas me marier en Israël. Ma fille ne le pourra pas non plus. Et moi aussi, j’ai combattu pendant la guerre, perdu des amis, je me suis porté volontaire… ce n’est pas grave. »

Le rabbin Hayim Leiter a déclaré que Dolgopyat avait « grandi toute sa vie en tant que juif et en tant qu’israélien » et a demandé que le processus de conversion formelle en droit soit « considérablement raccourci », ajoutant qu’il serait « honoré d’officier » à son mariage. même s’il n’était pas une star olympique.

« La route vers le judaïsme ne devrait pas être une route de douleur et de bureaucratie », Leiter a déclaré au Times of Israel.

sur le gymnaste Artem Dolgopyat : Il ne se peut pas qu'Israël ne le laisse pas se marier ici. Tout comme nous avons rompu le monopole de la cacherout, le moment est venu de mettre fin au monopole du mariage en Israël. Nous travaillerons dans cette Knesset pour annuler ce monopole.

Ce n'est pas seulement un problème de monopole, c'est une honte pour Israël et un énorme problème pour de nombreux Israéliens fidèles

« Nous devons faire de notre mieux pour accueillir à bras ouverts tous ceux qui veulent faire partie du peuple juif – mais surtout ceux qui ont vécu en tant que juifs toute leur vie. »

Dolgopyat est devenu le premier médaillé d’or olympique pour Israël depuis que le véliplanchiste Gal Fridman a triomphé aux Jeux de 2004 à Athènes.

L’Espagnol Rayderley Zapata a égalé son score, mais l’Israélien l’a emporté après avoir rencontré un peu plus de difficultés.

« Je n’ai pas vraiment les mots – je suis toujours au paradis » dit le gagnant après coup. « Je veux dire merci à tout le monde. J’aime tout le monde. »