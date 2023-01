L’État demande une longue peine de prison pour le tireur du métro de New York

NEW YORK (AP) – Les procureurs prévoient de demander une peine de prison de plusieurs décennies pour un homme qui devrait plaider coupable cette semaine pour avoir ouvert le feu dans une voiture de métro et blessé 10 passagers lors d’une attaque qui a choqué New York.

Frank James, 63 ans, doit plaider coupable mardi devant le tribunal fédéral de Brooklyn, admettant qu’il était responsable de l’attaque du 12 avril. Cela a déclenché une chasse à l’homme massive de 30 heures qui s’est terminée lorsqu’il a appelé la police sur lui-même.

Les procureurs ont déclaré au juge William F. Kuntz II dans une lettre à la fin de la semaine dernière qu’ils prévoyaient de lui demander d’aller au-delà de la peine d’environ 32 à 39 ans recommandée par les directives fédérales en matière de détermination de la peine. James a planifié l’attaque pendant des années et a mis en danger la vie de dizaines de personnes, ont déclaré les procureurs dans la lettre.

Les avocats de la défense n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires lundi, lorsque les tribunaux ont été fermés pour observer les vacances du Nouvel An.

James devait être jugé fin février.

Ses avocats ont informé le juge le 21 décembre que James voulait plaider coupable. Les procureurs disent qu’il envisage de plaider coupable à 11 chefs d’accusation sans accord sur le plaidoyer.

Dix de ces accusations – chacune correspondant à une victime spécifique – l’accusent d’avoir commis un attentat terroriste contre un système de transport en commun transportant des passagers et des employés.

La 11e accusation accuse James d’avoir déchargé une arme à feu lors d’un crime violent.

Kuntz a émis une ordonnance la semaine dernière ordonnant au US Marshals Service d’utiliser “toute la force nécessaire” pour s’assurer que James se présente à la procédure de plaidoyer de mardi, notant que James a refusé de comparaître lors des audiences précédentes. James, qui est détenu dans une prison fédérale, a hésité à être emmené à une date d’audience en octobre, mais a ensuite comparu plus tard dans la journée, après que Kuntz ait émis une ordonnance similaire pour qu’il soit contraint de comparaître si nécessaire.

Lors de l’attaque du métro, le tireur a déclenché une paire de grenades fumigènes, puis a tiré un barrage de coups de feu aléatoires à l’intérieur du train, ensanglantant les passagers alors qu’il se déplaçait entre les gares.

Avant le tournage, James, qui est noir, a publié des dizaines de vidéos en ligne dans lesquelles il déclamait la race, la violence et ses luttes contre la maladie mentale. Dans certains cas, il a dénoncé le traitement réservé aux Noirs et a expliqué à quel point il était frustré : “J’aurais dû prendre une arme à feu et commencer à tirer.”

The Associated Press