L’État demande au juge de suspendre la décision qui a annulé l’interdiction de l’avortement dans le Dakota du Nord

BISMARCK, Dakota du Nord — L’État du Dakota du Nord demande à un juge de suspendre sa décision de la semaine dernière selon laquelle abattu l’interdiction de l’avortement dans l’État jusqu’à ce que la Cour suprême de l’État se prononce sur un appel prévu.

La requête de l’État visant à suspendre un appel en cours a été déposée mercredi. Le juge de district Bruce Romanick a statué la semaine dernière que l’interdiction de l’avortement dans le Dakota du Nord « est inconstitutionnelle pour cause d’imprécision » et que les femmes enceintes de l’État ont un droit fondamental à l’avortement avant la viabilité en vertu de la constitution de l’État.

Les avocats de l’État ont déclaré qu’« un sursis est justifié jusqu’à ce qu’une décision et un mandat aient été émis par la Cour suprême du Dakota du Nord à la suite de l’appel que l’État entend poursuivre rapidement. Tout simplement, cette affaire présente des problèmes juridiques graves, difficiles et nouveaux. »

En 2022, la Cour suprême des États-Unis renversé Roe v. Wade, qui a établi un droit constitutionnel à l’avortement. Peu de temps après, la seule clinique d’avortement du Dakota du Nord déplacé de Fargo à la ville voisine de Moorhead, Minnesota, et contesté L’interdiction des avortements, abrogée depuis, dans le Dakota du Nord, rend illégale la plupart des avortements.

En 2023, la législature du Dakota du Nord, contrôlée par les républicains, a révisé les lois de l’État sur l’avortement dans le cadre du procès en cours. L’interdiction modifiée a interdit la pratique de tous les avortements en tant que crime grave, à l’exception des procédures visant à prévenir la mort d’une femme enceinte ou un « risque grave pour sa santé », et dans les cas de viol ou d’inceste, mais seulement jusqu’à six semaines. La loi a pris effet en avril 2023.

La clinique pour femmes de la rivière Rouge, rejointe par plusieurs médecins, a contesté cette loi comme inconstitutionnellement vague pour les médecins et son exception sanitaire comme trop étroite. Au tribunal en juillet, environ un mois avant un procès prévu, l’État a demandé au juge de rejeter la plainte, tandis que les plaignants lui ont demandé de laisser le procès d’août se poursuivre. a annulé le procès et a par la suite jugé la loi inconstitutionnelle, mais n’a pas encore rendu de jugement définitif.

Dans une interview accordée mardi, Marc Hearron, avocat principal du Centre pour les droits reproductifs, a déclaré que les plaignants s’opposeraient à tout sursis.

« Écoutez, ils n’ont pas à faire appel, et ils n’ont pas non plus à demander un sursis car, comme je l’ai dit, cette décision n’entraînera pas de sitôt la réouverture des cliniques dans tout l’État », a-t-il déclaré. « Nous parlons de soins de santé standard, nécessaires et urgents, de soins d’avortement généralement fournis dans les hôpitaux ou par des spécialistes en médecine materno-fœtale, et je trouve honteux que l’État demande un sursis ou fasse appel d’une décision qui permet à ces médecins de simplement exercer la médecine. »

La sénatrice républicaine Janne Myrdal, qui a présenté le projet de loi de 2023, a déclaré qu’elle était convaincue que la Cour suprême de l’État annulerait la décision du juge. Elle a qualifié cette décision de l’une des plus mauvaises qu’elle ait jamais lue.

« Je mets quiconque au défi de lire ses opinions et d’y trouver autre chose que des « opinions personnelles » », a-t-elle déclaré lundi.

Dans sa décision, Romanick a déclaré : « La Cour est laissée à elle-même pour élaborer des constatations et des conclusions sur une question d’importance publique vitale lorsque le précédent de longue date sur cette question n’existe plus au niveau fédéral, et une grande partie du précédent du Dakota du Nord sur cette question s’appuyait sur le précédent fédéral désormais renversé – sans aucune idée de la manière dont la cour d’appel de cet État traitera la question. »