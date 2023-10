L’État de Washington publiera un guide pour les petites entreprises en braille

Le Bureau du gouverneur de l’État de Washington pour l’innovation et l’assistance en matière de réglementation (ORIA) publie son Small Business Guide (SBG) en braille, le premier du genre à fournir des informations spécifiques à toutes les entreprises de l’État de Washington.

Selon un communiqué de presse, le guide représente « un pas important vers la création d’une communauté inclusive et accessible ».

Les points forts du guide comprennent :

Information compréhensible: Le guide fournit des informations précieuses, des liens vers des ressources essentielles et décrit les étapes à suivre pour gérer efficacement une entreprise. Il constitue une ressource indispensable pour les entrepreneurs, qu’ils démarrent une nouvelle entreprise ou cherchent à développer leur entreprise existante.

Diversité linguistique : Pour répondre aux divers besoins linguistiques de notre communauté, le guide a été traduit en espagnol, russe, coréen, vietnamien et chinois, garantissant ainsi que la langue ne constitue plus un obstacle à l’accès aux informations commerciales critiques.

Prise en charge du cycle de vie de l’entreprise : Le guide couvre divers aspects du cycle de vie d’une entreprise, notamment la planification, la gestion, la croissance et la fermeture d’une entreprise. Il offre aux propriétaires d’entreprise une compréhension complète des exigences réglementaires spécifiques à l’État de Washington, les aidant ainsi à naviguer dans les complexités de l’entrepreneuriat.

Dans le guide, les propriétaires d’entreprise peuvent trouver des informations sur la planification d’entreprise, les licences et permis, les responsabilités en matière d’embauche et d’employeur, le paiement des impôts et l’obtention de financement.

« Je suis fier de l’engagement de notre État en faveur de l’accessibilité, qui garantit à chacun une chance de réussir, quels que soient les obstacles », a déclaré le gouverneur de Washington, Jay Inslee. «Le Guide des petites entreprises en braille est un signe de notre engagement en faveur de l’inclusion et de la valorisation des contributions de tous les Washingtoniens.»

La sortie officielle du guide aura lieu lors de l’atelier sur les petites entreprises sourdes/aveugles du jeudi 19 octobre organisé par le Bureau des sourds et des malentendants du ministère des Services sociaux et de santé (DSHS) et le Centre de l’audition, de la parole et des sourds. . L’atelier se déroulera de 18h à 20h au Hearing, Speech, and Deaf Center, 1625 19th Ave., Seattle.

Tu peux inscrivez-vous à l’atelier ici.

Le guide sera également être disponible ici à partir du 20 octobre.