L’État de Washington met fin à la séquence de victoires consécutives à domicile de l’Arizona n ° 5

Mouhamed Gueye a récolté 24 points et 14 rebonds, et l’État de Washington a mis fin à la séquence de 28 victoires consécutives à domicile du n ° 5 de l’Arizona avec une victoire de 74-61 samedi.

Les Cougars (7-10, 2-4 Pac-12) ont mis fin à l’offensive autrefois puissante de l’Arizona, créant une rare atmosphère tamisée à l’intérieur du McKale Center. L’État de Washington a construit une avance de 18 points au milieu de la seconde mi-temps, a résisté à la course tardive de l’Arizona et a tiré 12 sur 28 à partir de 3 points pour mettre fin à ce qui avait été la troisième plus longue séquence de victoires actives du pays.

Les Wildcats (14-2, 3-2) ont eu du mal offensivement pour le troisième match consécutif, tirant 32% et 4 en 25 sur l’arc de 3 points. L’Arizona a eu le moins de points à la mi-temps (27) en deux saisons sous la direction de l’entraîneur Tommy Lloyd et a manqué d’essence après qu’une course tardive de 12-2 ait réduit l’avance des Cougars à cinq.

Azoulas Tubelis a récolté 29 points et 14 rebonds pour l’Arizona.

L’Arizona est devenu défensif tandis que son attaque à indice d’octane élevé est passée à la quatrième vitesse lors des deux matchs précédents.

Autrefois l’équipe la plus marquante et la meilleure au tir du pays, les Wildcats ont marqué 139 points combinés contre l’État de l’Arizona et Washington, remportant les deux derrière leur défense.

Les Wildcats ont de nouveau lutté offensivement contre l’État de Washington, forçant plusieurs tirs contestés à l’intérieur tout en passant de 1 pour 8 à 3 en première mi-temps.

Comme il l’a fait contre Washington, Tubelis a été le seul joueur de l’Arizona à avoir un impact offensif important, marquant 15 points sur 5 tirs sur 11. Le reste des Wildcats est allé un combiné 4-pour-16.

La défensive de l’Arizona a connu un certain succès, tenant les Cougars sans but pendant plus de 4 minutes et demie et 7 en 22 sur leurs tirs à 2 points. L’État de Washington a compensé en passant 7 pour 15 à partir de 3, prenant une avance de 37-27 à la mi-temps sur le 3 de TJ Bamba au buzzer.

L’État de Washington a poussé l’avance à 13 au début de la seconde mi-temps et a continué à frapper des coups chaque fois que l’Arizona a tenté de faire une course.

DJ Rodman a frappé un 3 points après que l’État de Washington a brisé la presse sur tout le terrain de l’Arizona et un autre la possession suivante. Arizona a ensuite donné à Gueye une course libre au milieu de la voie pour un dunk qui a mis les Cougars en place 55-37.

L’Arizona a augmenté la pression défensive, limitant l’État de Washington à deux lancers francs en un peu plus de cinq minutes, réduisant l’avance à 61-56 avec une course de 12-2.

Cela s’est avéré être le dernier soupir des Wildcats. L’État de Washington a ramené l’avance à deux chiffres et les fans des Wildcats aux sorties.

L’État de Washington est arrivé dans le désert en tant qu’équipe de tir à 3 points la plus prolifique du Pac-12. Les Cougars ont de nouveau été bons depuis l’arc et ont joué de manière super défensive pour éliminer une équipe du top 5 sur la route.

L’Arizona doit trouver un moyen de relancer son attaque. Après avoir marqué plus de 90 points par match, les Wildcats n’ont pas réussi à éclipser 70 en trois matchs consécutifs depuis la fin du calendrier hors conférence. Une baisse dans le Top 25 AP arrive lundi.

Ensuite, l’État de Washington accueille la Californie mercredi et l’Arizona joue jeudi contre l’État de l’Oregon.

Reportage par Associated Press.

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :