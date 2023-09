L’État de Washington bouleverse le numéro 19 du Wisconsin : les Cougars « appartiennent au Power 5 », déclare l’entraîneur

L’entraîneur de l’État de Washington, Jake Dickert, a plaidé que les Cougars non classés « appartiennent au Power 5 » après la victoire surprise de son équipe 31-22 contre le numéro 19 du Wisconsin, samedi. Voici ce que vous devez savoir :

Le quart-arrière de l’État de Washington, Cameron Ward, a complété 20 des 32 passes pour 212 verges et deux touchés dans la victoire, se précipitant également pour 43 verges. Le demi offensif Nakia Watson a ajouté un touché d’un mètre.

Après avoir perdu 24-9 en première mi-temps, le Wisconsin a réduit l’écart à deux points à la fin du troisième quart-temps avant que le score de Watson ne scelle la victoire des Cougars au milieu du quatrième.

En tant que l’une des deux équipes qui devraient participer à la conférence Pac-12 la saison prochaine, avec l’État de l’Oregon, le futur domicile de l’État de Washington est incertain. « Ce moment, c’est tout », a déclaré Dickert enroué à ESPN dans son interview d’après-match. «Ces enfants ont travaillé dur. Nous sommes tout ce que nous avons. Nous sommes tout ce dont nous avons besoin.

Qu’a dit Dickert d’autre

« Il y a beaucoup de choses que j’aimerais vraiment dire. Mais en fin de compte, notre équipe appartient au plus haut niveau – notre programme y appartient. C’est dans mon cœur. Je le crois», a-t-il déclaré. « Pour que tout cela continue, je pense que c’est juste une autre façon pour nos gars de se rendre là-bas et de prouver qui nous sommes. Quel est le mérite ?

« Nous allons là-bas et faisons plus avec moins que n’importe qui dans le pays. Alors pourquoi est-ce une situation, une circonstance où nous ne pouvons pas continuer à faire cela au plus haut niveau ? Est-ce qu’on enchaîne les victoires ? Allons-nous sur place ? Est-ce qu’on part sur les revenus, le marché ? Je ne sais pas ce que c’est.

L’entraîneur de Wazzu, Jake Dickert : « Notre programme appartient au plus haut niveau. » pic.twitter.com/AhvhDqLBqn – Greg Woods (@GregWWoods) 10 septembre 2023

L’AthlétismeL’analyse instantanée de :

Ce que ce moment signifiait pour Wazzu

Cela a été une mauvaise année, voire une très mauvaise, pour cette école et son département des sports. Tout ce que Dickert et ses joueurs peuvent faire, c’est jouer les matchs prévus au calendrier, sans savoir ce que leur réserve la saison 2024 ni dans quelle ligue ils participeront. Tout ce que les Cougs peuvent faire, c’est montrer qu’ils peuvent concourir au niveau Power 5 et qu’ils apportent de la valeur à une conférence majeure, même s’ils n’attirent pas l’attention ou n’offrent pas un marché médiatique majeur.

Toutes les personnes impliquées dans ce projet comprennent la réalité du chemin à parcourir et que l’État de l’Oregon et l’État de Washington vont devoir faire un pas en arrière, que ce soit directement vers Mountain West ou quel que soit le type de fusion inversée qu’ils finiront par explorer. Mais cela reste un moment important pour un fier programme qui méritait et mérite mieux. — Auerbach

Passé

L’État de l’Oregon et l’État de Washington ont intenté cette semaine une action en justice contre le Pac-12 et le commissaire George Kliavkoff « pour confirmer la structure de gouvernance de la conférence, accéder aux informations commerciales et protéger les actifs de la conférence », a déclaré vendredi l’État de l’Oregon dans un communiqué.

Selon la constitution et les statuts du Pac-12, si une école membre donne un avis de retrait, elle cesse immédiatement d’être membre du conseil d’administration du Pac-12, ce qui signifie que l’État de l’Oregon et l’État de Washington devraient désormais constituer l’ensemble du conseil d’administration. adhésion.

Les deux écoles ont demandé une ordonnance d’interdiction temporaire « pour empêcher le Pac-12 de permettre aux membres sortants du conseil d’administration du Pac-12 de se réunir et de tenter de prendre des mesures concernant le statut ou la gouvernance de la conférence d’une manière qui empêche l’OSU et la WSU. de potentiellement reconstruire la conférence.

Les actions des universités ont été prises pour confirmer que l’OSU et la WSU sont les seuls membres votants restants du conseil d’administration du Pac-12.

Le commissaire du Pac-12 a récemment demandé aux membres actuels et anciens du conseil d’administration du Pac-12 de se réunir le 13 septembre pour voter sur une « approche de gouvernance future » pour la conférence, qui, selon l’État de l’Oregon, viole la constitution du Pac-12. et les statuts.

L’ordonnance d’interdiction temporaire demandée par l’OSU et la WSU tenterait d’empêcher la tenue de cette réunion ou de réunions similaires et permettrait à l’OSU et à la WSU de prendre des décisions commerciales au nom de la conférence. Cela donnerait aux deux écoles la possibilité de reconstruire potentiellement le Pac-12.

Lecture obligatoire

(Photo : James Snook / USA aujourd’hui)