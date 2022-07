L’État de surveillance chinois rencontre une résistance publique

À partir de fin 2020, plusieurs villes chinoises ont commencé à interdire aux comités de quartier de forcer les résidents à se soumettre à une surveillance biométrique pour entrer dans leurs complexes. À peu près au même moment, les distributeurs de papier hygiénique utilisant la reconnaissance faciale ont été retirés des toilettes publiques de la ville de Dongguan, dans le sud de la Chine, à la suite de l’indignation du public.

Dans des forums en ligne comme Zhihu, une plate-forme de type Quora, les utilisateurs chinois échangent des conseils sur la façon d’échapper à la surveillance (les conseils incluent le port de chapeaux et de masques et le pointage des lampes de poche vers les caméras de sécurité). Plus de 60 % des Chinois affirment que la technologie de reconnaissance faciale a fait l’objet d’abus, selon une étude menée conjointement fin 2020 par un groupe de réflexion chinois et un groupe de travail gouvernemental auprès de plus de 20 000 Chinois. Plus de 80% ont exprimé leur inquiétude quant à savoir si et comment les données de reconnaissance faciale seraient stockées.

“La prise de conscience croissante du public de la confidentialité des données est une tendance inévitable”, a déclaré Dragon Zheng, un artiste basé dans la province méridionale du Guangxi dont la pratique explore l’interaction de la technologie et de la gouvernance.

En 2016, M. Zheng a installé des caméras de sécurité à l’intérieur d’un grand hall d’exposition, qui ont diffusé des images en direct vers une salle de surveillance installée au centre du hall. Les visiteurs étaient invités à entrer dans la salle, où ils pouvaient manipuler les caméras et éprouver ce que M. Zheng appelait le sentiment de « surveiller et être surveillé, contrôler et être contrôlé ».