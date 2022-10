L’État de surveillance chinois prouve que l’idée de la vie privée est plus “malléable” que vous ne le pensez

“Ils ont probablement sauvé des millions de vies en utilisant ces technologies”, dit-il, “et le résultat est que vendu [the necessity of] surveillance de l’État à beaucoup de Chinois.

Existe-t-il une « bonne » technologie de surveillance ?

Une fois que quelqu’un (ou une entité) commence à utiliser la technologie de surveillance, la pente descendante est extrêmement glissante : quelle que soit la noblesse du motif de son développement et de son déploiement, la technologie peut toujours être utilisée à des fins plus malveillantes. Pour Chin et Lin, la Chine montre comment les “bonnes” et “mauvaises” utilisations des technologies de surveillance sont toujours liées.

Ils rendent compte en détail de la façon dont un système de surveillance à Hangzhou, la ville qui abrite Alibaba, Hikvision, Dahua et de nombreuses autres entreprises technologiques, a été construit sur la prémisse bienveillante d’améliorer la gestion de la ville. Ici, avec un réseau dense de caméras dans la rue et un “cerveau urbain” basé sur le cloud qui traite les données et donne des ordres, le système de “ville intelligente” est utilisé pour surveiller les catastrophes et permettre des réponses d’urgence rapides. Dans un exemple notable, les auteurs parlent à un homme qui a accompagné sa mère à l’hôpital dans une ambulance en 2019 après qu’elle a failli se noyer. La ville a pu éteindre tous les feux de circulation sur leur chemin pour réduire le temps nécessaire pour se rendre à l’hôpital. Il est impossible de prétendre que ce n’est pas une bonne utilisation de la technologie.

Mais en même temps, il est arrivé à un point où les technologies de «ville intelligente» sont presque impossibles à distinguer des technologies de «ville sûre», qui visent à renforcer les forces de police et à traquer les criminels présumés. La société de surveillance Hikvision, qui alimente en partie le système de sauvetage à Hangzhou, est la même qui a facilité l’incarcération massive des minorités musulmanes au Xinjiang.

La Chine est loin d’être le seul pays où la police s’appuie sur un nombre croissant de caméras. Chin et Lin soulignent comment la police de New York a utilisé et abusé des caméras pour créer une base de données de reconnaissance faciale et identifier les suspects, parfois avec des tactiques légalement discutables. (MIT Technology Review a également rapporté plus tôt cette année comment la police du Minnesota a construit une base de données pour surveiller les manifestants et les journalistes.)

Chin soutient que compte tenu de ces antécédents, la technologie elle-même ne peut plus être considérée comme neutre. « Certaines technologies, de par leur nature, se prêtent à des utilisations nocives. En particulier avec l’IA appliquée à la surveillance, ils se prêtent à des résultats autoritaires », dit-il. Et tout comme les chercheurs nucléaires, par exemple, les scientifiques et les ingénieurs de ces domaines devraient être plus prudents quant aux dommages potentiels de la technologie.

Il est encore possible de perturber la chaîne d’approvisionnement mondiale des technologies de surveillance

Il y a un sentiment de pessimisme lorsqu’on parle de la façon dont la technologie de surveillance va progresser en Chine, car la mise en œuvre invasive est devenue si répandue qu’il est difficile d’imaginer que le pays inverse sa trajectoire.

Mais cela ne signifie pas que les gens doivent abandonner. Selon Chin et Lin, un moyen clé d’intervenir est de couper la chaîne d’approvisionnement mondiale de la technologie de surveillance (un réseau dont MIT Technology Review a parlé le mois dernier).