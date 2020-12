Le gouvernement de Suède, qui a adopté relativement peu de restrictions sur les coronavirus et est aux prises avec une sérieuse augmentation des infections, a publié vendredi plusieurs nouvelles recommandations, notamment l’utilisation de masques faciaux. «Nous devons faire plus maintenant parce que le système médical est tendu», a déclaré le Premier ministre Stefan Lofven. Les nouvelles recommandations incluent une limite de quatre personnes par table dans les restaurants, cafés et bars, et une interdiction de la vente d’alcool après 20 heures. Les magasins, centres commerciaux et gymnases sont invités à limiter davantage le nombre de personnes dans leurs locaux. Tous les lieux de travail non essentiels des États, des municipalités et des comtés fermeront jusqu’au 24 janvier.