L’état de santé de Pelé se détériore ; passer Noël à l’hôpital

Le légendaire attaquant brésilien Pelé a vu son état de santé s’aggraver ces derniers jours. L’ancien joueur de 82 ans est aux prises avec un cancer et la maladie progresse apparemment.

Pelé avait déjà reçu un diagnostic de cancer du côlon en septembre 2021. Bien qu’il y ait eu de bonnes nouvelles concernant son état plus tôt dans l’année, il est depuis de retour à l’hôpital depuis le 29 novembre. L’hôpital a publié mercredi une déclaration informant le public sur L’état de Pelé.

“Edson Arantes do Nascimento présente une progression de la maladie oncologique et nécessite des soins supplémentaires liés à des dysfonctionnements rénaux et cardiaques”, ont déclaré les médecins. “Le patient reste hospitalisé dans une salle commune, sous les soins nécessaires de l’équipe médicale.”

Les soins de fin de vie ont commencé au début du mois

Plus tôt dans le mois, il a été révélé que Pelé recevrait des soins de fin de vie à l’hôpital brésilien. Cela signifiait essentiellement qu’il n’y aurait plus de chirurgie invasive ni de traitement intense pour la superstar du football. Suite à l’annonce, Pelé a publié une déclaration optimiste sur son Instagram officiel.

“Mes amis, je veux que tout le monde reste calme et positif”, a déclaré Pelé. « Je suis fort, j’ai beaucoup d’espoir et je suis mon traitement comme d’habitude. Je tiens à remercier toute l’équipe médicale et soignante pour tout le zèle que j’ai reçu.

L’état de santé de Pelé oblige Noël à l’hôpital

Cependant, comme l’état de Pelé continue de s’aggraver, il restera à l’hôpital jusqu’à Noël. Kely Nascimento, la fille de Pelé, a révélé sur Instagram que la famille passera les vacances à l’hôpital entourant Pelé.

“Notre Noël à la maison a été suspendu”, a déclaré la fille de la légende. « Nous avons décidé avec les médecins que, pour diverses raisons, il valait mieux que nous restions ici avec tous les soins que nous apporte cette nouvelle famille à Einstein !

“Nous vous remercions, comme toujours, pour tout l’amour que vous nous montrez ici au Brésil ainsi que dans le monde !”

Pelé a remporté trois titres de Coupe du monde avec le Brésil tout au long de son illustre carrière. Le premier triomphe est survenu en 1958 alors qu’il n’avait que 17 ans.

PHOTO : Images IMAGO / PA