Plusieurs chansons et couplets ont été faits sur des amants qui se sentent ivre sans consommer d’alcool et simplement en regardant dans les yeux de leur bien-aimée. être riche en alcool.

La maladie s’appelle le syndrome de l’auto-brasserie (ABS) et c’est la raison pour laquelle Nick Carson, 62 ans, est ivre après avoir consommé du gâteau, pas de l’alcool.

En ABS, les microbes internes du corps fermentent les glucides consommés par la personne. En conséquence, l’éthanol produit est absorbé par l’intestin grêle et augmente le taux d’alcoolémie, ce qui rend la personne intoxiquée sans boire d’alcool.

Il y a de nombreuses raisons qui causent l’ABS. Certains d’entre eux sont des conditions préexistantes comme le diabète ou des variations génétiques, une consommation prolongée d’antibiotiques ou des régimes riches en glucides.

Nick a obtenu l’ABS lorsqu’il a été exposé pendant 20 ans à des produits chimiques puissants au travail, a rapporté LadBibleIl vit à Lowestoft en Angleterre dans le Suffolk et possède une entreprise de nettoyage.

La première fois que Nick a compris qu’il pouvait avoir cette condition, c’était quand il a commencé à se sentir mal après avoir travaillé sur un étage au travail. Lorsqu’il est rentré chez lui, il s’est évanoui peu de temps après s’être plaint qu’il ne se sentait pas bien. Tout comme la maladie rare, le diagnostic s’est également produit d’une manière inouïe.

Nick regardait un épisode de la série comique médicale britannique Doc Martin qui a eu un épisode basé sur l’ABS lorsque sa femme Karen a pensé que cela pourrait être la raison de l’intoxication de Nick.

Au fil des ans, Nick a essayé de gérer la maladie qui lui donne souvent envie d’une génoise Victoria. L’homme a essayé de contrôler les déclencheurs qui l’amènent à consommer des glucides. Il suit un régime céto mais dit qu’il est difficile de couper complètement les glucides.

Décrivant les problèmes auxquels il est confronté, Nick a déclaré: «Je peux passer de la sobriété à l’état de sobriété jusqu’à trois fois plus que la limite de conduite en quelques minutes, ce qui est assez effrayant.» Il doit toujours porter un éthylotest, qu’il utilise surveille le niveau d’alcool toutes les heures. Nick assimile cela à «des claquettes sur un champ de mines».

Sa femme Karen l’enregistre, si et quand Nick est intoxiqué. Ceci est fait pour surveiller l’état de Nick qui sent que l’ABS a attaqué son sens de soi. Le malade d’ABS veut répandre la conscience sur la condition qui le laisse en état d’ébriété. Il dit qu’en savoir plus sur l’ABS l’a aidé à mieux le gérer.