L’état de santé de l’ami et chanteur d’Honey Singh est stable, selon la police

Le chanteur punjabi Alfaaz, qui a été attaqué samedi soir, est dans un état stable après avoir été admis dans un hôpital de Mohali, a annoncé la police lundi.



Le chanteur a été transporté d’urgence dans un hôpital privé après avoir été percuté par un tempo à Pal Dhaba à Mohali. SP, Akshdeep Singh Aulakh a déclaré à l’ANI : “Avant-hier, Alfaaz dînait dans un Dhaba, où un ancien employé se disputait avec le travailleur Vicky à cause de certaines cotisations en attente. L’ex-employé Vicky, a tenté de fuir le dhaba avec le tempo du propriétaire. Alfaaz se tenait à l’extérieur du restaurant et les phares du tempo ne fonctionnaient pas correctement, alors il a enfoncé le tempo dans le chanteur, après cela, il a été emmené à l’hôpital et son état est maintenant bien meilleur. Vicky a réussi à échapper à l’endroit. “







“Vicky appartient à Raipur Rani, Haryana, et une affaire a été enregistrée contre lui au poste de police de Sohna, mais aucun casier judiciaire antérieur de Vicky n’a été révélé jusqu’à présent”, a-t-il ajouté.

Son collègue chanteur et rappeur punjabi Yo Yo Honey Singh s’est rendu sur son compte de réseau social et a partagé une photo du chanteur Haye Mera Dil de l’hôpital qu’il a sous-titré : “Mon frère @itsaslialfaaz a été attaqué la nuit dernière, celui qui a planifié ce Mo*** ******er je ne te laisserai pas partir !! Prends mes mots !! Tout le monde prie pour lui s’il vous plait.”

Il a ensuite supprimé son message de son compte. Quelques heures après avoir supprimé le message, Yo Yo Honey Singh a partagé un autre message, dans lequel il partageait la mise à jour sur la santé d’Alfaaz et écrivait : “Un merci spécial à la police de Mohali qui a attrapé les coupables qui ont frappé Alfaaz avec un voyageur tempo sur la route lastnite @itsaslialfaaz est maintenant sorti du danger aussi.”



Pour les non-initiés, Alfaaz, un chanteur punjabi, est connu pour ses chansons à succès comme Putt Jatt Da, Rickshaw, Gaddi et bien d’autres. Le chanteur a collaboré avec Yo Yo Honey Singh pour des titres à succès comme Haye Mera Dil, Bebo, Birthday Bash et Yaar Bathere. (Avec les entrées de l’ANI)