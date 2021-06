L’état de santé de la femme de Milkha Singh se détériore

L’état de santé de Nirmal, l’épouse du légendaire sprinter Milkha Singh, s’est détérioré vendredi avec une baisse de son niveau d’oxygène à cause de Covid-19, ont déclaré des médecins ici.

« L’état de Mme Milkha Singh s’est détérioré avec la progression de la maladie et l’augmentation des besoins en oxygène. Elle est actuellement sous HFNC (canule nasale à haut débit) et VNI (ventilateur non invasif) par intermittence », a déclaré l’hôpital Fortis dans un communiqué.

Nirmal, 82 ans, a été admise à l’hôpital la semaine dernière après avoir développé une pneumonie Covid-19.

Milkha Singh, 91 ans, avait déjà été admis à l’hôpital Fortis de Mohali après avoir contracté le virus, d’où il avait été emmené jeudi à l’Institut post-universitaire d’éducation et de recherche médicales (PGIMER) dans sa ville natale de Chandigarh.

