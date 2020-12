SAN JOSE, Californie: l’État de San Jose finalise une prolongation de contrat avec l’entraîneur de football Brent Brennan après avoir mené l’école à sa meilleure saison en plus de 80 ans.

Le contrat actuel de Brennans s’étend sur la saison 2023 et la directrice sportive Marie Tuite a déclaré que l’école voulait prendre un engagement plus important. Brennan dit que l’extension est la validation que le programme va dans la bonne direction à la fois sur le terrain et en dehors.

Les Spartans, classés 19e (7-0), ont battu Boise State 34-20 la semaine dernière pour remporter leur premier titre Mountain West. Ils se dirigent vers l’Arizona Bowl pour affronter Ball State le 31 décembre.

C’est le meilleur record de l’école depuis une note de 13-0 en 1939.

Je me sens bien où nous en sommes, a déclaré Brennan. Je suis vraiment excité par ce jeu de bol. Cela nous donne une chance de nous concentrer sur ce jeu de bowl et de tout mettre en œuvre pour bien jouer contre une très bonne équipe de Ball State.

Et cela me donne une chance de garder notre personnel uni. Je pense qu’une grande partie de notre parcours est la qualité de nos entraîneurs adjoints et de notre personnel qui entoure l’équipe. Pour nous, continuer à faire avancer ce programme avec une prolongation de contrat et la croyance et le soutien de notre administration sont absolument essentiels.

Brennan termine sa quatrième saison à San Jose State. Il est allé 3-22 les deux premières années avant de s’améliorer à 5-7 la saison dernière, puis de percer avec une grande saison en 2020.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25