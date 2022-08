L’état de Raju Srivastava s’aggrave; Sunil Pal confirme qu’il est en état de mort cérébrale; Shekhar Suman « n’entend pas de bonnes choses » ; meilleur neurologue convoqué de Kolkata

Cela devient effrayant pour les fans de Raju Srivastava alors que la santé du comédien s’aggrave. Selon les rapports, de tristes nouvelles viennent de l’hôpital AIIMS où Raju Srivastava est admis depuis plus d’une semaine maintenant. La santé de l’humoriste s’est détériorée et il est dans un état critique depuis hier soir. La tension artérielle de l’acteur a chuté depuis hier soir. Et maintenant, son ami comédien Sunil Pal confirme que le cerveau de Raju Srivastava a cessé de fonctionner et qu’il est en état de mort cérébrale.

Lors d’une interaction avec India Today, le copain de Sunil est devenu extrêmement émotif et s’est effondré en faisant le point sur la santé de Raju Srivastava où il a informé que les médecins avaient déclaré que son cerveau ne répondait pas et qu’il était presque mort. Le cœur fait face à des problèmes et tout le monde prie en ce moment pour lui. Sunil Pal prétend même que sa famille est incapable de comprendre ce qui se passe.

Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels un neurologue de haut niveau a été appelé de Kolkata pour Raju Srivastava et on ne peut qu’espérer que les choses s’améliorent. Alors que Shekar Suman, qui est proche du comédien et partage ses mises à jour sur la santé, affirme également qu’il n’entend pas de bonnes choses. On se demande ce qui va se passer ensuite.

Vous n’entendez pas de bonnes choses ? Shekhar Suman (@shekharsuman7) 18 août 2022

Raju Srivastava a été admis à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase. Shekhar Suman a également partagé un tweet alarmant sur le fait qu’il ne faut pas s’exercer dans la salle de gym et faire l’entraînement sous surveillance, ” Compte tenu de certains incidents dans la salle de gym à cause de personnes exagérant ou ne faisant pas les choses correctement ou sans les conseils d’un entraîneur de fitness ou un expert, la première chose que les gens devraient faire est de “faire preuve de prudence”. Raju Srivastava est l’un des comédiens les plus populaires et jusqu’à ce jour, il est le préféré des gens. Nous espérons que le comédien ira mieux bientôt.