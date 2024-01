“L’État de Poutine n’est pas viable” Navalny publie un message à l’occasion du troisième anniversaire de son retour en Russie après un empoisonnement — Meduza

L’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a écrit un poste à l’occasion du troisième anniversaire de son retour en Russie depuis l’Allemagne, où il a été soigné après avoir été empoisonné avec l’agent neurotoxique Novitchok.

Dans son message, il affirme que les prisonniers et les autorités pénitentiaires lui demandent fréquemment pourquoi il est retourné en Russie. La plupart de ceux qui posent la question, dit Navalny, pensent que cela fait partie d’un « plan intelligent ».

Mais il n’y a ni secrets ni stratagèmes. C’est vraiment aussi simple que cela. J’ai mon pays et mes convictions. Et je ne veux pas non plus abandonner. Je ne peux trahir ni l’un ni l’autre. Si vos convictions ont un sens, vous devez être prêt à les défendre. Et si nécessaire, faites des sacrifices [for them]. Si tu n’es pas prêt [to do that], alors vous n’avez aucune conviction. Vous pensez juste que oui. Mais ce ne sont pas des convictions ou des principes ; ce ne sont que des pensées dans votre tête.

Navalny écrit que lorsqu’il a participé aux élections, il a promis de ne pas décevoir ni abandonner ses électeurs. À son retour, dit-il, il a tenu sa promesse car « en fin de compte, il faut qu’il y ait quelqu’un en Russie qui leur dise la vérité ».

Il se trouve que dans la Russie d’aujourd’hui, je dois payer pour mon droit d’avoir et d’exprimer ouvertement mes convictions en étant placé à l’isolement. Et bien sûr, je n’aime pas être en prison. Mais je ne renoncerai pas à mes convictions ni à ma patrie. Mes convictions ne sont ni exotiques, ni sectaires, ni radicales. Au contraire, tout ce en quoi je crois est basé sur la science et l’expérience historique. Ceux qui sont au pouvoir doivent changer. La meilleure façon d’élire des dirigeants passe par des élections honnêtes et libres. Tout le monde a besoin d’un tribunal équitable. La corruption détruit l’État. Il ne devrait y avoir aucune censure. L’avenir réside dans ces principes.

Selon Navalny, ceux qui sont actuellement au pouvoir sont « des sectaires et des éléments marginaux » dont le seul objectif est de conserver leurs positions. Il dit qu’ils prétendront avoir n’importe quelle croyance, pour autant que cela serve leurs intérêts.

[This system] va s’effondrer et s’effondrer. L’État de Poutine n’est pas viable. Un jour, on regardera chez lui, et il ne sera pas là. La victoire est inévitable. Mais pour l’instant, nous ne devons pas abandonner et nous devons nous en tenir à nos convictions.

Alexeï Navalny a été soigné à la clinique de la Charité à Berlin après avoir été empoisonné au Novitchok en Russie. Le 17 janvier 2021, il rentre en Russie. Son vol devait initialement atterrir à l’aéroport de Vnukovo à Moscou, mais il a été dérouté vers l’aéroport de Moscou Sheremetyevo lors de son approche. Il a été arrêté au contrôle des passeports.

En mars 2022, un tribunal a condamné Navalny à neuf ans de prison pour fraude et outrage au tribunal. En août 2023, il a été condamné à 19 ans de prison dans une colonie pénitentiaire à « régime spécial », la catégorie d’établissement pénitentiaire offrant les conditions de détention les plus dures en Russie.