Quatre-vingt-dix-sept pour cent de l’inventaire de vaccins de l’État de New York, accumulé au cours des cinq dernières semaines, a été administré, a noté le gouverneur, et un total de 28 000 premières doses a été laissé dans l’inventaire vendredi matin. M. Cuomo a ajouté que l’État inocule environ 80 000 personnes par jour, ce qui signifie que l’approvisionnement complet pourrait être épuisé dès midi vendredi.

Il a les mains liées pour l’approvisionnement en vaccins. Les responsables fédéraux de la santé et les dirigeants d’entreprise conviennent qu’il sera impossible d’augmenter l’offre avant avril en raison du manque de capacité de fabrication. Et l’effort de vaccination actuel, qui avait peu de direction centrale sous l’administration Trump, a jusqu’à présent semé la confusion et la frustration. Certaines régions se plaignent de manquer de doses, tandis que d’autres ont des flacons inutilisés sur des étagères.

L’État de New York devrait recevoir 250 400 doses de vaccin à utiliser la semaine prochaine, certaines arriveront vendredi. Si l’approvisionnement le permettait, l’État de New York pourrait vacciner 700 000 personnes chaque semaine, a déclaré M. Cuomo.

M. Cuomo a également exprimé sa préoccupation concernant les nouvelles variantes du virus. Jusqu’à présent, l’État de New York a trouvé 25 cas confirmés de la variante la plus contagieuse prévalant en Grande-Bretagne, mais aucun cas des variantes trouvées en Afrique du Sud ou au Brésil, a-t-il déclaré.

Certaines parties de l’État – y compris New York, Comté de Monroe et Comté d’Erie – ont dû retarder les rendez-vous de vaccination prévus cette semaine en raison de problèmes d’approvisionnement.

«Certains prestataires pensent que s’ils planifient des rendez-vous à l’avance, les gens se sentiront plus à l’aise – pas si vous annulez ces rendez-vous», a déclaré M. Cuomo. «Donc, ne prenez aucun rendez-vous à moins que vous ne sachiez que vous avez une allocation d’État approuvée à venir, et les nominations seront honorées. «

Selon un haut responsable de l’administration, Pfizer-BioNTech et Moderna sont en passe de délivrer jusqu’à 18 millions de doses par semaine. Ensemble, ils se sont engagés à livrer 200 millions de doses d’ici la fin mars.

Un troisième fabricant de vaccins, Johnson & Johnson, doit publier prochainement les résultats de son essai clinique. S’il est approuvé, ce vaccin aiderait également à soutenir la production. Si tout cet approvisionnement était utilisé, le pays pourrait en moyenne plus de deux millions de coups par jour.

En avril et par la suite, les perspectives s’éclaircissent. Pfizer et Moderna se sont chacun engagés à fournir 100 millions de doses supplémentaires d’ici la fin juillet; les entreprises peuvent être en mesure de fournir encore plus. Il y a une semaine, Pfizer et BioNTech, son partenaire allemand, ont porté leur objectif de production mondiale pour l’année à deux milliards de doses, contre 1,3 milliard de doses.